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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Им оказался мужчина 1983 года рождения родом из Средней Азии. Памфилова говорила, что отбилась от нападающего стулом и тот убежал
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — сказала она.

Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября, говорили ранее в полиции. Неизвестный в маске через окно проник в дом главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. В пресс-службе избиркома отметили, что из дома Памфиловой ничего не похитили. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК (разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение; до 12 лет лишения свободы). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил передать дело из полиции в подчиненное ему ведомство. Об инциденте также сообщили президенту Владимиру Путину.

«Все нормально, переживу я это», — прокомментировала Памфилова после нападения. Днем 6 сентября она посетила международную конференцию в гостинице «Украина». По ее словам, нападавший был высоким молодым человеком субтильного телосложения, на нем были маска и перчатки. Памфилова отметила, что оказалась сильнее нападавшего. Она пыталась выгнать его при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко». Памфилова со всей силы бросила стул в нападавшего, после чего тот убежал.

В пресс-службе ЦИК сообщили, что Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота. 

Авторы: Екатерина Костина, Маргарита Грошева
Теги: Элла Памфилова, нападение, новости РБК
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