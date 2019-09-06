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Alibaba $225 (+25%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,94%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Путину доложили о нападении на Памфилову
По данным МВД, неизвестный в маске в ночь на 6 сентября через окно проник в дом главы ЦИК и напал на нее с электрошокером. Возбуждено уголовное дело о разбое
Элла Памфилова (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Президенту России Владимиру Путину сообщили о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президенту доложено», — сказал Песков.

Официальный представитель МВД Ирина Волк говорила, что нападение произошло в ночь на 6 сентября — неизвестный в маске проник в дом Памфиловой в Подмосковье, несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся с места происшествия. В пресс-службе избиркома заявили, что из дома главы ЦИК ничего не похитили. «Все нормально, переживу я это», — сказала журналистам Памфилова на форуме «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».

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Памфилова прокомментировала нападение на себя

По факту нападения на главу ЦИК возбудили уголовное дело о разбое (ч. 3, ст. 162 УК РФ). Глава Следственного комитета Александр Быстрыкин инициировал передачу материалов дела в центральный аппарат СК. Для того чтобы установить обстоятельства нападения и причастных к нему, ведомство планирует привлечь оперативные силы МВД и ФСБ.

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Неизвестный напал на Памфилову и ударил ее электрошокером

«Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью», — заявили в СК.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Элла Памфилова, нападение
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