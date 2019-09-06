Памфилова отбилась от нападавшего стулом

На главу ЦИК напал высокий субтильный человек в маске и перчатках. Памфилова отметила, что оказалась физически сильнее злоумышленника и тот «убежал под ее натиском»

Элла Памфилова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава ЦИК Элла Памфилова описала внешность мужчины, напавшего на нее с электрошокером в ее подмосковном доме. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала «Россия 24».

По словам Памфиловой, злоумышленник был высоким молодым человеком субтильного телосложения. Глава ЦИК отметила, что нападавший подготовился к атаке: на нем были маска и перчатки.

«Гибкий, уматывал очень быстро», — заявила Памфилова, отметив, что физически оказалась сильнее злоумышленника. По ее словам, сначала она испугалась, но затем собралась «и стала молотить его изо всех сил, как могла».

Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко». Памфилова попыталась «со всей своей мощью» кинуть предмет мебели в злоумышленника, и он «убежал под натиском» председателя Центризбиркома.

Памфилова выразила надежду, что нападение является случайностью и не связано с ее профессиональной деятельностью. Она добавила, что в день выборов 8 сентября планирует быть «во всеоружии». Позднее в разговоре с журналистами глава ЦИК сообщила, что не будет просить предоставить ей охрану после инцидента. «Я не вижу смысла, у меня никогда не было [охраны]», — приводит ее слова «РИА Новости».