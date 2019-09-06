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Alibaba $225 (+26,35%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,72%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Общество ,  
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Памфилова отбилась от нападавшего стулом
На главу ЦИК напал высокий субтильный человек в маске и перчатках. Памфилова отметила, что оказалась физически сильнее злоумышленника и тот «убежал под ее натиском»
Элла Памфилова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава ЦИК Элла Памфилова описала внешность мужчины, напавшего на нее с электрошокером в ее подмосковном доме. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала «Россия 24».

По словам Памфиловой, злоумышленник был высоким молодым человеком субтильного телосложения. Глава ЦИК отметила, что нападавший подготовился к атаке: на нем были маска и перчатки.

«Гибкий, уматывал очень быстро», — заявила Памфилова, отметив, что физически оказалась сильнее злоумышленника. По ее словам, сначала она испугалась, но затем собралась «и стала молотить его изо всех сил, как могла».

Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко». Памфилова попыталась «со всей своей мощью» кинуть предмет мебели в злоумышленника, и он «убежал под натиском» председателя Центризбиркома.

Памфилова выразила надежду, что нападение является случайностью и не связано с ее профессиональной деятельностью. Она добавила, что в день выборов 8 сентября планирует быть «во всеоружии». Позднее в разговоре с журналистами глава ЦИК сообщила, что не будет просить предоставить ей охрану после инцидента. «Я не вижу смысла, у меня никогда не было [охраны]», — приводит ее слова «РИА Новости».

Политика
Неизвестный напал на Памфилову и ударил ее электрошокером

В ночь на 6 сентября неизвестный в маске проник в дом Эллы Памфиловой через окно. Злоумышленник несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК (разбой), полиция устанавливает причастных к нападению. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил передать дело из полиции в подчиненное ему ведомство. О происшествии доложили президенту Владимиру Путину.

В Центризбиркоме сообщили, что Памфилова повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота. Глава ЦИК сообщила, что чувствует себя нормально. После нападения она посетила международную конференцию «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» в гостинице «Украина».

Авторы: Влада Ольшанская, Наталия Анисимова
Теги: Элла Памфилова, нападение, ЦИК
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