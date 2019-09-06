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Alibaba $225 (+24,8%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,05%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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После нападения на главу ЦИК Памфилову возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после  нападения на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Панфилову, сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По данному факту следователем СО ОМВД по городу Истра Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой. — РБК)... Расследование взято на контроль руководством МВД России», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика
Неизвестный напал на Памфилову и ударил ее электрошокером

В пятницу, 6 сентября, около 1:30 мск в полицию сообщили о нападении на хозяйку одного из домов в Истре в Подмосковье. Потерпевшей оказалась председатель Элла Памфилова. Как выяснили в полиции, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером, после чего скрылся.

Памфилова находится в удовлетворительном состоянии, сегодня она принимает участие в международной конференции в гостинице «Украина». «Все нормально, переживу я это», — сказала Памфилова, комментируя нападение.

Теги: Элла Памфилова, ЦИК, уголовное дело, разбой, новости РБК
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