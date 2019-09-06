Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову в СК

Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову в СК

Глава Следственного комитета инициировал передачу уголовного дела о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову из МВД в подчиненное ему ведомство. Об этом сообщила РБК официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

С учетом резонанса, должности Памфиловой и сферы ее деятельности, устанавливать обстоятельства произошедшего будет Главное следственное управление ведомства, добавила она. Следователи СК намерены проверить каждую возможную версию произошедшего, в том числе связанную с профессиональной деятельности главы ЦИК.

Нападение на Памфилову произошло в ночь на 6 августа. Неизвестный в маске проник в ее дом в Подмосковье через окно, несколько раз ударил электрошокером, а затем скрылся. Уголовное дело было открыто следователями истринского отдела МВД по ч. 3 ст. 162 УК (разбой). По данным источника «Интерфакса», основной версией произошедшего является ограбление.

Сама Памфилова днем 6 августа приняла участие в международной конференции в Москве. «Все нормально, переживу я это», — заявила она, комментируя произошедшее.