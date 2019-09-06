ЦИК сообщила о полученных Памфиловой во время нападения травмах

У Эллы Памфиловой поврежден палец на руке и следы от электрошокера в районе живота. Травмы ей нанес неизвестный мужчина в маске, проникший в дом главы ЦИКа в ночь на 6 сентября

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфлова получила во время нападения на нее травмы. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает «РИА Новости».

«Элла Александровна Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота», — рассказали в пресс-службе.

По словам главы ЦИК, на нее напал высокий молодой человек в маске и перчатках. В эфире телеканала «Россия 24» она рассказала, что не собиралась обнародовать информацию о произошедшем. «Держусь как могу, поскольку мне больно, у меня травма от этого электрошокера, — заявила Памфилова. — Для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает».

В единый день голосования, который в этом году выпал на 8 сентября, Памфилова пообещала быть «во всеоружии», как и все члены Центризбиркома.