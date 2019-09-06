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Alibaba $225 (+27,59%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+10,02%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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ЦИК сообщила о полученных Памфиловой во время нападения травмах
У Эллы Памфиловой поврежден палец на руке и следы от электрошокера в районе живота. Травмы ей нанес неизвестный мужчина в маске, проникший в дом главы ЦИКа в ночь на 6 сентября

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфлова получила во время нападения на нее травмы. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает «РИА Новости».

«Элла Александровна Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота», — рассказали в пресс-службе.

По словам главы ЦИК, на нее напал высокий молодой человек в маске и перчатках. В эфире телеканала «Россия 24» она рассказала, что не собиралась обнародовать информацию о произошедшем. «Держусь как могу, поскольку мне больно, у меня травма от этого электрошокера, — заявила Памфилова. — Для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает».

Политика
Неизвестный напал на Памфилову и ударил ее электрошокером

В единый день голосования, который в этом году выпал на 8 сентября, Памфилова пообещала быть «во всеоружии», как и все члены Центризбиркома.

Неизвестный в маске напал на Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября в ее загородном доме в Подмосковье. Злоумышленник проник в дом через окно, несколько раз ударил главу ЦИК шокером и скрылся. По факту нападения завели уголовное дело по статье о разбое (ч. 3, ст. 162 УК РФ).

Глава Следственного комитета Александр Быстрыкин инициировал передачу материалов дела в центральный аппарат ведомства. СК пообещал проверить каждую возможную версию произошедшего, в том числе связанную с профессиональной деятельностью Памфиловой.

Политика
Путину доложили о нападении на Памфилову

Источники информагентств сообщали, что неизвестный проник в дом с целью ограбления. Тем не менее, как рассказали в пресс-службе ЦИК, из дома Памфиловой ничего не похитили. О произошедшем доложили президенту Владимиру Путину.

Авторы: Наталья Демченко, Наталия Анисимова
Теги: Элла Памфилова, травмы, нападение, ЦИК
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