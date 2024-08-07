Мэр Суджи рассказал о ситуации в городе
Обстановка в приграничном городе Суджа Курской области «очень напряженная», сообщил «РИА Новости» глава города Виталий Слащев.
«У нас очень напряженно <...> некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — сказал Слащев.
Суджа — административный центр Суджанского района Курской области. Город расположен в 105 км к западу от Курска, в 9 км к востоку от границы с Украиной. Население города — порядка 5 тыс. человек. Через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Показатель уже долгое время стабильно находится на уровне около 40 млн куб. м в сутки.
Утром во вторник, 6 августа, врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Министерство заявило, что «противнику наносится огневое поражение».
Ранее сегодня в военном ведомстве сообщили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», авиация, ракетные войска и артиллерия не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории. Минобороны также заявило об ударах по украинским резервам в девяти населенных пунктах в Сумской области и потерях ВСУ. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение украинских военных вглубь Курской области остановлено.
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