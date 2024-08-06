Минобороны сообщило об ударах по резервам ВСУ после атаки на границе
Российская оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
По удар попали воинские части у населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области Украины.
«По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — говорится в сообщении.
Всего, по данным военного ведомства, в попытке прорыва границы участвовали около 300 украинских военных при поддержке 11 танков и 20 бронированных машин.
При отражении атаки уничтожено 16 единиц украинской бронетехники, уточнили в Минобороны.
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