Власти Сумской области расширили зону эвакуации до 10 км

В Сумской области призвали эвакуироваться жителям в 10 км от границы с Россией

В прошлом году власти Сумской области предлагали эвакуацию для жителей пятикилометровой зоны вблизи границы с Россией, теперь ее расширили из-за интенсивных обстрелов. Жителей вывозят и из приграничных районов Харьковской области

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Власти Сумской области рекомендовали местным жителям эвакуироваться из десятикилометровой зоны вблизи границы с Россией, сообщил в эфире телемарафона начальник военной администрации региона Владимир Артюх.

В 2023 году была объявлена плановая эвакуация для пятикилометровой зоны, в которую входило 115 населенных пунктов. Расширить ее решили по предложению военного командования, сказал глава военной обладминистрации (цитата по «РБК Украина»).

Накануне Артюх сообщил о начале «заблаговременной добровольной эвакуации» из городов Белополье и Ворожба на фоне интенсивных обстрелов. По состоянию на 14 мая из приграничных районов вывезли 12,5 тыс. жителей, в том числе 2 тыс. детей.

Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. В регионе часто объявляют воздушную тревогу, власти сообщают об обстрелах и взрывах. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Российские регионы также регулярно подвергаются воздушным атакам и обстрелам с начала полномасштабных боев в феврале 2022 года.

Эвакуация идет и в Харьковской области. Минобороны России за последние дни отчиталось о занятии там нескольких населенных пунктов и заявило об улучшении положения российских войск. 14 мая глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о стрелковых боях на окраинах города Волчанск.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что ситуация в Харьковской области с каждым часом «становится все более критической» и в скором времени интенсивные бои могут развернуться в Сумской области.