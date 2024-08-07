Минфин направит транш на ₽1,8 млрд на переселение жителей Курской области
Минфину дано поручение уже сегодня обеспечить перевод первого транша в размере 1,8 млрд руб. для предоставления жителям Курской области сертификатов на переселение, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Всего правительство собрало заявок на переселение от 2,5 тыс. семей, общая сумма заявок — 11 млрд руб., уточнил чиновник.
Ранее сегодня на совещании правительства президент Владимир Путин поручил Мантурову координировать оказание помощи жителям Курской области. Нападение украинских ДРГ на регион глава государства назвал «масштабной провокацией Киева».
Врио курского губернатора Алексей Смирнов утром 6 августа сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. К вечеру министерство заявило, что «противнику наносится огневое поражение».
Вместе с этим Смирнов сообщил, что власти региона организовали вывоз жителей из приграничных территорий, подвергающихся обстрелам. По его словам, уже эвакуированы несколько тысяч человек, их размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым.
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