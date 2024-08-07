Львова-Белова: в Курской области при атаке ВСУ пострадали шесть детей

Омбудсмен заявила о 6 пострадавших детях при атаке ВСУ на Курскую область

Шесть детей пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область 6 августа, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

По ее словам, среди пострадавших трое детей из одной семьи.

Два ребенка принимают лечение амбулаторно. Трехлетнюю девочку госпитализировали в детскую областную больницу, у нее состояние средней степени тяжести. Двухлетний мальчик получил осколочное ранение спины, его перевезут в областную детскую больницу. Мама ребенка погибла. Еще двоих детей 2015 и 2019 годов рождения доставили в больницу, о характере их ранений Львова-Белова не сообщает.

«Мы на связи с уполномоченной по правам ребенка Курской области. Вся необходимая помощь оказывается», — отметила омбудсмен.

Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на российскую территорию через Курскую область. Как сообщил врио губернатора Алексей Смирнов, обстановка на границе остается тяжелой. В регионе несколько раз включали ракетную опасность, ПВО уничтожала украинские ракеты над территорией области.

Людей, уезжающих из приграничных районов, «встречают», сказал Смирнов, на работу дополнительно выведены медики, созданы резервы лекарств. Он попросил жителей обращаться за помощью в администрацию региона или населенных пунктов и добавил, что в связи с ситуацией распространяется много фейков.

В селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля. Неподалеку от села Нехаевка приграничного Рыльского района при атаке украинского коптера погиб водитель автобуса. По дороге из города Суджа в слободу Белую были ранены два ребенка, всего за день в области пострадали 20 человек.

В ночь на 7 августа украинские военные дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение.