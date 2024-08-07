Захарова заявила, что украинцев отправили в Курск «на мясорубку»

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Украинский президент Владимир Зеленский отправил граждан страны «на мясорубку в Курске», чтобы «под шумок» продлить мобилизацию Украины еще на три месяца. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее 7 августа президент России Владимир Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией.

Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны 6 августа. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района, министерство заявило, что «по противнику наносится огневое поражение».

На следующий день в ведомстве сообщили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», авиация, ракетные войска и артиллерия не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории. Минобороны также заявило об ударах по украинским резервам в девяти населенных пунктах в Сумской области и потерях ВСУ.

СК завел уголовные дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия.