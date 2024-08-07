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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших в результате атаки Курской области увеличилось до 24

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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Количество пострадавших после массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 24 человек, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В результате обстрелов украинскими националистами в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе 6 детей», — сказал Кузнецов.

По его словам, госпитализированы 13 человек, из них — трое детей. Один взрослый находится в тяжелом состоянии. 11 человек получили медпомощь амбулаторно, уточнил помощник министра.

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Как сообщил ТАСС главврач Курской областной многопрофильной клинической больницы Андрей Локтионов, число пострадавших увеличилось до 28 человек, среди них есть медработники. По его словам, в основном за медицинской помощью обратились с минно-взрывными, комбинированными и ожоговыми травмами, а также с осколочными ранениями.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины 6 августа. Группировка примерно из 300 украинских военных попыталась прорваться на территорию России у курской границы, сообщали в Минобороны.

Как уточнил врио губернатора региона Алексей Смирнов, эти действия затронули Суджанский и Кореневский районы. Около 19:00 Минобороны России отчиталось об отступлении украинских диверсантов.

Кроме того, регион подвергся обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ночь на 7 августа ВСУ дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи. В результате погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. За ночь над регионом сбили четыре ракеты.

По факту нападения на населенные пункты Курской области председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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