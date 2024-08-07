Число пострадавших в результате атаки Курской области увеличилось до 24

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Количество пострадавших после массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 24 человек, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В результате обстрелов украинскими националистами в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе 6 детей», — сказал Кузнецов.

По его словам, госпитализированы 13 человек, из них — трое детей. Один взрослый находится в тяжелом состоянии. 11 человек получили медпомощь амбулаторно, уточнил помощник министра.

Как сообщил ТАСС главврач Курской областной многопрофильной клинической больницы Андрей Локтионов, число пострадавших увеличилось до 28 человек, среди них есть медработники. По его словам, в основном за медицинской помощью обратились с минно-взрывными, комбинированными и ожоговыми травмами, а также с осколочными ранениями.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины 6 августа. Группировка примерно из 300 украинских военных попыталась прорваться на территорию России у курской границы, сообщали в Минобороны.

Как уточнил врио губернатора региона Алексей Смирнов, эти действия затронули Суджанский и Кореневский районы. Около 19:00 Минобороны России отчиталось об отступлении украинских диверсантов.

Кроме того, регион подвергся обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ночь на 7 августа ВСУ дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи. В результате погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. За ночь над регионом сбили четыре ракеты.

По факту нападения на населенные пункты Курской области председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.