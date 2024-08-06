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Военная операция на Украине ,  
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Власти Курской области заявили о напряженной ситуации и боях на границе

Врио главы Курской области заявил о напряженной ситуации и боях на границе
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ с утра 6 августа попытались прорвать границу в Суджанском районе региона. По данным врио губернатора, бои на границе продолжаются. Люди уезжают из Суджи, по дороге оттуда два ребенка получили ранения, сообщил чиновник
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Обстановка на границе Курской области и Украины, где с утра была предпринята попытка ВСУ прорваться на российскую территорию, сложная, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники», — написал он. На видео чиновник говорит, что «на границе идут бои».

Власти Курской области заявили о напряженной ситуации и боях на границе
Video

Ранее Минобороны сообщило, что украинские диверсанты отступили на свою территорию. Пост в телеграм-канале ведомства об этом был опубликован в 19:21, но на 21:15 пост отредактирован. Смирнов в своем телеграм-канале делал репост записи, и она сохранилась без изменений.

Людей, уезжающих из приграничных районов, «встречают», сказал врио, на работу дополнительно выведены медики, созданы резервы лекарств. Он попросил жителей обращаться за помощью в администрацию региона или населенных пунктов и добавил, что в связи с ситуацией распространяется много фейков.

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По данным Министерства обороны, с 8:00 мск 6 августа группа примерно из 300 диверсантов из состава 22-й механизированной бригады ВСУ предпринимала попытку прорыва на территорию России. Из техники у них было 11 танков и свыше 20 бронемашин. Около 17:00 российское Минобороны отчиталось об уничтожении 16 единиц техники диверсантов.

Диверсанты атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Российские силы наносили удары по украинским позициям в населенных пунктах Сумской области. В район боестолкновения были выдвинуты резервы российской армии, отмечали в Минобороны.

Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. Незадолго до этого город Суджа попал под обстрел со стороны Украины, одна жительница погибла, еще несколько человек были ранены, в том числе трое детей.

В течение дня Смирнов сообщал о новых атаках в регионе, жертвах и пострадавших: над областью была сбита украинская ракета; в селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля; недалеко от села Нехаевка тоже приграничного Рыльского района при атаке украинского коптера погиб водитель микроавтобуса; два ребенка были ранены по дороге из Суджи в слободу Белую в соседнем районе. Всего за день в области пострадали 20 человек.

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