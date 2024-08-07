Курские власти предупредили о видео-фейке с призывами прийти в военкомат

Украинские спецслужбы добавили к видеообращению Смирнова по поводу обстановки в регионе после попытки прорыва ВСУ свою звуковую дорожку, где он призывает «мужчин явиться в военкоматы для получения оружия», заявили власти

Власти Курской области предупредили жителей о фейковом видео с врио губернатора Алексеем Смирновым, который призывает «всех мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы Курска для получения оружия и участия в защите нашей родины».

«В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение», — говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

По данным властей, украинские спецслужбы добавили к видеообращению Смирнова по поводу обстановки в регионе после попытки прорыва ВСУ свою звуковую дорожку с помощью нейросети.

«Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы!» — предупредили там.

Врио главы региона накануне в обращении к жителям заявил, что обстановка на границе остается напряженной и что там продолжаются бои.

ВСУ с утра 6 августа попытались прорвать границу в Суджанском районе. Минобороны заявило, что диверсанты атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Речь шла о порядка 300 военнослужащих из 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танках и более 20 боевых бронемашинах. Российские военные уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, отчиталось ведомство. Позднее в министерстве заявили, что «противнику наносится огневое поражение».