Хуситы заявили о готовности присоединиться к удару Ирана по Израилю

В группировке «Ансар Аллах» предупредили о своем намерении нанести удары по Израилю совместно с Ираном в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании и руководителя «Хезболлы» Фуада Шукра

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йемен, находящийся под контролем движения хуситов, намерен участвовать в ударах по Израилю совместно с Ираном, сообщили в движении изданию Newsweek.

«Заместитель пресс-секретаря «Ансар Аллах» Насреддин Амер отказался раскрывать подробности участия группировки в готовящемся нападении, но дал понять, что разрабатываются серьезные планы», — пишет Newsweek.

Амер сказал: «В этот период мы склонны мало говорить и много действовать». Он также добавил: «Я хочу, чтобы мир понял это».

Издание, ссылаясь на экспертов и бывших официальных представителей, отмечает, что «поддерживающие Иран члены «Оси сопротивления» (антиизраильский альянс в регионе) «Ансар Аллах» и «Хезболла», вероятно, сыграют определенную роль в потенциально неизбежном многоцелевом ударе по Израилю».

Newsweek напоминает, что хуситы «превратились в одну из наиболее активных группировок «Оси сопротивления» (неформального проиранского альянся на Ближнем Востоке. — РБК), которые участвовали в операциях с начала войны в Газе». Группировка регулярно наносит ракетные удары и удары с использованием беспилотников по Израилю и торговым судам в Красном море и Аденском заливе.

Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании произошло 31 июля в Тегеране. Изначально Al Hadath и Al Arabiya сообщали, что Хания погиб в результате прямого ракетного удара по его резиденции, позже издание The New York Times со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока рассказало, что глава политбюро ХАМАС погиб после детонации взрывного устройства, приготовленного заранее. Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг».

Иран, «Хезболла» и ХАМАС в гибели Хании обвинили Израиль и пообещали ответить на атаку. Израильская сторона не подтверждала свою причастность. Также в конце июля был убит один из командиров «Хезболлы» — Фуад Шукр, Израиль признал причастность к его гибели.