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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю сильным и эффективным ответом за удары

Глава «Хезболлы»: ответ Израилю на удар по пригороду Бейрута будет сильным
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Хасан Насралла (на экране)
Хасан Насралла (на экране) (Фото: Marwan Naamani / Global Look Press)

Ответ Израилю на удар по пригороду ливанской столицы Бейрут будет сильным и эффективным, заявил глава ливанского исламистского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Его цитирует Al Jazeera.

«Израильтяне выбрали эскалацию, совершив убийства. Мы ответим, но обдуманно и осмотрительно. Ожидание Израилем нашего ответа — часть наказания», — отметил Насралла. Он добавил, что ответ группировки будет совершен либо «Хезболлой» самостоятельно, либо в координации с другими членами поддерживаемой Ираном «оси сопротивления».

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Новый виток конфликта между Израилем, Ираном и группировками начался в конце июля. Ливан и Израиль обменивались ударами на границы в течение всей войны последнего с палестинским исламистским движением ХАМАС.

27 июля израильские военные ударили по складу оружия «Хезболлы», в результате чего погибли четыре бойца элитного шиитского подразделения «Радуан», а та в ответ обстреляла ракетами северные районы Израиля. Одна из ракет упала на футбольное поле в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, погибли 12 детей и подростков в возрасте от десяти до 20 лет, еще 44 человека получили ранения.

После этого Израиль нанес удар по Бейруту, отвечая на атаку по Голанским высотам. Погиб один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр, который курировал высокоточное оружие в группировке.

31 июля погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в Тегеране, однако данные об обстоятельствах его смерти разнятся. Предположительно, Хания погиб из-за прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить, израильская сторона не комментировала смерть одного из руководителей группировки.

1 августа Насралла заявил, что организация начала новый этап военного противостояния с Израилем и ведет открытые бои с его армией на всех фронтах. Он добавил, что «Хезболла» готовится к «большой битве», которая переросла обычный уровень поддержки других фронтов».

Иран поддерживает «Хезболлу» с самого начала противостояния Израиля с ХАМАС и «Хезболлой». США и Израиль ждали ответного удара со стороны Ирана и «Хезболлы» 5 августа, писал Axios. По данным Sky News Arabia, Иран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа.

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Хезболла Израиль Иран атака Ливан Хасан Насралла
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