В Киеве заявили о не согласившихся с «формулой мира» в Саудовской Аравии

Многие страны исключили какие-либо компромиссы относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, в то же время согласия не удалось достичь по таким «тяжелым пунктам», как ответственность России, пояснил Ермак

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / Reuters

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что на переговорах в Джидде согласовали не все пункты «формулы мира» Киева, его слова приводит «Европейская правда».

«Если бы все страны уже сейчас сказали: «Да, мы со всем согласны», то мы бы до конца месяца уже принимали «саммит мира». Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается», — указал он.

Многие страны исключили какие-либо компромиссы относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины, рассказал Ермак. При этом согласия не удалось достичь со странами глобального Юга по таким «тяжелым пунктам», как ответственность России. «Но не потому, что они против, а потому что они требуют больше объяснений, как это будет происходить», — пояснил глава офиса Владимира Зеленского. «На сегодня не рассматривается никаких других инициатив, кроме мирного плана Зеленского», — заключил он.

Переговоры в Саудовской Аравии прошли 5 августа. Их целью издание Politico называло объединение стран глобального Юга с Европой и США вокруг украинского мирного плана. Однако, по данным The Wall Street Journal, Киев на этот раз не настаивал на принятии своей «формулы мира». Во встрече участвовали более 40 стран, включая Китай. Россию на нее не позвали. Следующие переговоры могут состояться в одной из стран глобального Юга, сообщает издание Le Point.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя переговоры в Джидде, назвал три условия для успеха предложений о мире на Украине: участие обеих сторон конфликта в урегулировании, учет исторического контекста, а также нынешних реалий. «Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких», — убежден Медведев.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил переговоры с Россией и любые сценарии прекращения огня и замораживания конфликта. По его мнению, любой сценарий прекращения огня и заморозки конфликта «при нынешней диспозиции будет означать только одно — фактическую победу России и личный триумф Путина».

В таком случае, предупредил Подоляк, международное право окончательно утратит всякую силу, будет действовать «закон джунглей», а количество конфликтов и хаоса в мире возрастет. Он также предрек «большое поражение западного мира и конец существующего глобального порядка безопасности». «Один вопрос: ради чего?» — спросил он. По его словам, замораживание конфликта не приведет к его завершению.

Подоляк исключил какой-либо переговорный процесс. «Статус-кво должен быть изменен на поле боя. Значит… Больше оружия, ракет и самолетов», — заключил он.

Киев пойдет на переговоры с Москвой, когда выйдет на свои международно признанные границы, а не на линию соприкосновения на 24 февраля прошлого года, говорил украинский лидер Владимир Зеленский. Речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток Украины, но и Крым.

Россия, в свою очередь, настаивает на признании за ней «новых территориальных реалий», прекращении поставок Киеву вооружений и подтверждении нейтрального статуса Украины. В Кремле не раз заявляли, что никаких предпосылок для переговоров с Украиной сейчас нет. При этом президент Владимир Путин утверждал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, в отличие от Киева. «После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей <...>. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — говорил Путин.