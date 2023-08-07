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Мэр Баден-Бадена предложил провести в нем мирные переговоры по Украине

Мэр Баден-Бадена предложит канцлеру Шольцу провести в городе переговоры по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на Баден-Баден
Вид на Баден-Баден (Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press)

Мэр Баден-Бадена Дитмар Шпет направит правительству Германии предложение сделать город местом проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом Шпет заявил в интервью газете Badische Neueste Nachrichten.

Он назвал курортный город «местом встречи для всего мира». «Баден-Баден — лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы», — считает Шпет. Он собирается направить свое предложение канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок в конце августа или начале сентября.

В Кремле неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам, при этом отмечая, что пока предпосылок для них нет. Среди условий, на которых настаивает Москва при урегулировании конфликта, — внеблоковый статус Украины и признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Киев заявлял о согласии на переговоры с Москвой при условии вывода российских войск. Украинские политики говорили, что согласны обсуждать любой мирный план, который не предусматривает отказ от территорий и заморозку конфликта.

Теги
Германия Олаф Шольц Анналена Бербок переговоры мирные переговоры
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