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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал три условия успеха предложений о мире

Замглавы Совбеза Медведев назвал три условия успеха предложений о мире
Сюжет
Военная операция на Украине
Этими условиями являются участие обеих сторон конфликта в урегулировании, учет исторического контекста, а также нынешних реалий, заявил замглавы Совбеза
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Предложения о мире на Украине могут быть успешными лишь при условии участия обеих сторон конфликта в урегулировании, учета исторического контекста, а также нынешних реалий, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя переговоры по Украине в Джидде.

«Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение. Но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий», — написал он в телеграм-канале.

Однако Россию не пригласили на встречу в Саудовской Аравии, а исторический контекст и текущие реалии таковы, что Украина — «осколок Российской империи» и ее как страны никогда не существовало до 1991 года, а сейчас она «находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию», утверждает Медведев.

«Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких», — убежден замглавы Совбеза.

Встреча в Джидде прошла накануне. Ее целью издание Politico называло объединение стран глобального Юга с европейскими странами и США вокруг мирного плана по Украине. Однако, по данным The Wall Street Journal, Киев на этот раз не настаивал на принятии своей «формулы мира».

В переговорах участвовали более 40 стран, включая Китай. Как пишет WSJ, Пекин предложил обсудить некоторые красные линии и опасения Москвы. Как отмечала Corriere della Sera, участники встречи согласились с тем, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в центре любого мирного соглашения, как и верховенство Устава ООН».

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Россию в Саудовскую Аравию не пригласили. В Кремле говорили, что будут следить за переговорами, но отмечали, что украинские власти «не хотят и не могут хотеть мира, пока их используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией».

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Елена Чернышова
Дмитрий Медведев переговоры Саудовская Аравия
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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