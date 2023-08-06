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Le Point узнала возможное место проведения следующего саммита по Украине

Le Point: следующая встреча по Украине может пройти в одной из стран глобального Юга
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Военная операция на Украине
Участники саммита по урегулированию конфликта на Украине в Джидде договорились провести следующую встречу в еще одной стране глобального Юга, пишет Le Point. Bloomberg передает, что она может пройти в Нью-Дели в сентябре
Нью-Дели, Индия
Нью-Дели, Индия (Фото: Hindustan Times / imago-images.de / Global Look Press)

Участники саммита по урегулированию конфликта на Украине, который проходит в Саудовской Аравии, достигли соглашения, что следующая подобная встреча должна также пройти в одной из стран Глобального Юга, сообщает Le Point со ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

Издание пишет, что участники встречи договорились «увидеться вновь в еще одной стране глобального Юга».

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя МИДа Франции передает, что следующий раунд переговоров может состояться в сентябре в Нью-Дели. По его словам, ни одна из стран Глобального Юга, участвующих в конференции, не просила о присутствии России на встрече в Индии. Глава делегации Бразилии Селсу Аморим заявил, что в мирном процессе должна участвовать Россия «в той или иной форме».

В саммите по урегулированию на Украине, который стартовал в Саудовской Аравии 5 августа, принимают участие представители 40 государств. Целью мероприятия, как писала Politico, является попытка объединить страны глобального Юга (Индию, Бразилию и ЮАР) с европейскими странами и США вокруг мирного плана по Украине. Участвует в мероприятии и Китай. Пекин отправил в Джидду спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя. Российских представителей на саммит не пригласили.

Как писала Corriere della Sera со ссылкой на источники в ЕС, представители стран — участниц саммита решили сформировать рабочие группы по ключевым вопросам предложенной Киевом «формулы мира». Этот план предусматривает в том числе вывод российских войск, Москва выступает категорически против этого.

Представители Украины на встрече в Джидде не настаивали на принятии «формулы мира», а другие страны не выступали за то, чтобы Киев от нее отказался, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Среди участников встречи возникло понимание, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в центре любого мирного соглашения, как и верховенство Устава ООН», сказали собеседники Corriere della Sera.

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DPA со ссылкой на неназванные источники передавало, что Саудовская Аравия вместе с другими государствами представила на встрече новый мирный план. Он включает пункты о территориальной целостности Украины, прекращении огня на всех фронтах, начале мирных переговоров под наблюдением ООН и обмене пленными. Эр-Рияд проинформировал Россию о ходе обсуждения.

В Кремле говорили, что будут следить за переговорами, но отмечали, что украинские власти «не хотят и не могут хотеть мира, пока их используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией». Москва не раз заявляла, что пока предпосылок для мирных переговоров нет. Представитель МИД России Мария Захарова называла нонсенсом попытки урегулировать конфликт на Украине без участия Москвы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
урегулирование Украина Саудовская Аравия Индия
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