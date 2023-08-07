Путин оценил эффективность «Куба» и «Ланцета» против западных танков

Производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», танков Т-90 и других новейших образцов вооружения необходимо нарастить, заявил Путин, отметив, что они «очень эффективно себя показали»

Дрон «Ланцет» (Фото: Kalashnikov Media / Global Look Press)

Производство новейших вооружений, в том числе дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», необходимо нарастить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», — отметил глава государства.

Помимо этого среди новейших образцов вооружения, производство которых необходимо увеличивать, Путин назвал танки Т-90 «Прорыв».

Он добавил, что производители уже обещали увеличить количество выпускаемых вооружений, но, по его словам, «нужно увеличить еще». В ответ на это Чемезов заверил главу государства, что «Ростех» «будет работать» над этим.

«Ланцет» разработан компанией ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета у версий дрона с двумя Х-образными крыльями составляет 30–40 минут. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе могут зависать в воздухе, выжидая момент для удара.

«Ланцет» применяется армией России в рамках военной операции на Украине. В Минобороны сообщали, что с их помощью уничтожалась военная техника ВСУ, в том числе поставленная западными странами. К примеру, 11 июля «Ланцетом» был уничтожен бронетранспортер американского производства М113.

В конце мая группировка российских войск «Восток» дроном «Ланцет» уничтожила украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства на южнодонецком направлении.

Замглавы украинского МВД Антон Геращенко называл дрон «Ланцет» самым опасным для армии Украины. По его словам, дальность действия дрона (40 км) и предельная полезная нагрузка (до 3 кг) делают его эффективным средством против артиллерии. Economist отмечал, что «Ланцет» стоит менее $50 тыс., тогда как стоимость поставляемой США гаубицы М777 — потенциальной цели для такого дрона, — около $4 млн.

Танк Т-90М «Прорыв» — модернизированная версия танка Т-90А. У этой версии есть новый башенный модуль, имеющий систему управления огнем и способный сопровождать цель в тепловизионном канале прицела, а также установленную динамической защитой «Реликт». Танк вооружен 125 мм орудием, которое способно вести огонь всеми типами боеприпасов.

О том, что танк Т-90М «Прорыв» был использован во время боевых действий на херсонском направлении, стало известно в январе. 29 марта источник «РИА Новости» сообщил, что российская армия в зоне военной операции получила несколько сотен Т-90М только с конвейера.

В холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») заявили в апреле о планах Минобороны оборудовать российские танки Т-90М «Прорыв» комплексами активной защиты «Арена-М».

В середине июля Путин также заявил, что захваченная российскими военными современная зарубежная военная техника будет изучаться. Он отметил, что возможно, в ней есть элементы, которые Россия может использовать. «Противник производит современную технику, если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, почему нет?» — сказал глава государства.