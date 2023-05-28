Российские военные уничтожили «Ланцетом» польскую гаубицу Krab

Группировка российских войск «Восток» дроном «Ланцет» уничтожила на южнодонецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки. Средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотные летательные аппарат "Валькирия" и "Фурия"», — сказал он.

«Ланцет» был разработан компанией ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета у версий дрона с двумя Х-образными крыльями составляет 30–40 минут.Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха».