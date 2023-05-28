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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные уничтожили «Ланцетом» польскую гаубицу Krab

Российские военные уничтожили «Ланцетом» польскую гаубицу Krab на южнодонецком направлении

Группировка российских войск «Восток» дроном «Ланцет» уничтожила на южнодонецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки. Средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотные летательные аппарат "Валькирия" и "Фурия"», — сказал он.

«Ланцет» был разработан компанией ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета у версий дрона с двумя Х-образными крыльями составляет 30–40 минут.Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара,  говорится на сайте «Ростеха».

Российские военные уничтожили «Ланцетом» польскую гаубицу Krab
Российские военные уничтожили «Ланцетом» польскую гаубицу Krab

Теги
Минобороны беспилотники дроны гаубица

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