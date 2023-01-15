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«РИА Новости» сообщили о применении российскими военными танка Т-90М
«РИА Новости»: российские военные задействовали танк Т-90М на Херсонском направлении
Российские военные использовали танк Т-90М во время проведения боевых действий на Херсонском направлении, передает «РИА Новости».
Танк Т-90М «Прорыв» — модернизированная версия танка Т-90А. Основное отличие этой версии — новый башенный модуль, имеющий автомат, способный сопровождать цель в тепловизионном канале прицела, а также с установленной динамической защитой «Реликт». Танк вооружен 125 мм орудием, которое способно вести огонь всеми типами боеприпасов.
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