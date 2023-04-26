Т-90М «Прорыв» уничтожил приблизившийся к российским позициям Т-80 ВСУ

Российский танк Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил украинский танк Т-80, приблизившийся к российским позициям в Донбассе. Об этом «РИА Новости» сообщил командир танковой роты с позывным Большой.

«Поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам. С третьего выстрела попали в двигатель, танк загорелся, догорел сам», — сказал военный.

Помимо этого, «Прорыв» уничтожил украинский опорный пункт, сообщил «РИА Новости» командир танковой роты с позывным Море. «Под корректировку беспилотника нанесли огневое поражение по живой силе противника», — уточнил он. По его словам, огонь велся по опорному пункту сил Украины, находящемуся в одном километре от позиций российских войск. Море добавил, что цель была уничтожена четырьмя снарядами.

Танки Т-90М «Прорыв» представляют собой обновленные Т-72БЗМ. Как сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, эти танки «наголову превосходят» бронированные машины, которые Украине предоставили страны Запада. 29 марта собеседник агентства сообщил, что российская армия в зоне военной операции получила несколько сотен Т-90М только с конвейера.

Танк оснащен башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, которая обеспечивает применение новых боеприпасов высокой эффективности и управляемых ракет, позволяющих уничтожать, в частности, другие танки и бронетехнику на расстоянии до 5 км.