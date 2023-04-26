Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 25 апр, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 25 апр, 16:21
Премьер Британии ответил на упрек Германии о порядке эвакуации из Судана Политика, 06:09
Шведская ракета случайно упала в Норвегии Технологии и медиа, 06:05
В России расширят мощности для видео из-за проблем с западными серверами Технологии и медиа, 06:00
Т-90М «Прорыв» уничтожил приблизившийся к российским позициям Т-80 ВСУ Политика, 05:37
Группировка «Днепр» уничтожила склад вооружений ВСУ и три лодки Политика, 05:17
Большинство россиян предпочло остаться дома на майские праздники Общество, 05:00
Соперник Трампа Десантис призвал к прекращению огня на Украине Политика, 04:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Коммерсантъ» узнал об уголовном деле за хищение ₽300 млн у спецназа ГРУ Общество, 04:46
В Белом доме ответили на претензии к возрасту президента Джо Байдена Политика, 03:53
Посольство в Лондоне предрекло Украине роль радиоактивной свалки Политика, 03:33
Пентагон назвал «ценные уроки» конфликта на Украине Политика, 03:27
Госдеп США сообщил о выдаче почти сотни виз для сопровождающих Лаврова Политика, 03:02
В ЮАР опровергли планы покинуть суд, выдавший ордер на Путина Политика, 02:47
Эрдогану стало плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа Политика, 02:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Т-90М «Прорыв» уничтожил приблизившийся к российским позициям Т-80 ВСУ

Танк Т-90М «Прорыв» уничтожил приблизившийся к опорным пунктам Т-80 украинской армии

Российский танк Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил украинский танк Т-80, приблизившийся к российским позициям в Донбассе. Об этом «РИА Новости» сообщил командир танковой роты с позывным Большой.

«Поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам. С третьего выстрела попали в двигатель, танк загорелся, догорел сам», — сказал военный.

Помимо этого, «Прорыв» уничтожил украинский опорный пункт, сообщил «РИА Новости» командир танковой роты с позывным Море. «Под корректировку беспилотника нанесли огневое поражение по живой силе противника», — уточнил он. По его словам, огонь велся по опорному пункту сил Украины, находящемуся в одном километре от позиций российских войск. Море добавил, что цель была уничтожена четырьмя снарядами.

Танки Т-90М «Прорыв» представляют собой обновленные Т-72БЗМ. Как сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, эти танки «наголову превосходят» бронированные машины, которые Украине предоставили страны Запада. 29 марта собеседник агентства сообщил, что российская армия в зоне военной операции получила несколько сотен Т-90М только с конвейера.

Танк оснащен башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, которая обеспечивает применение новых боеприпасов высокой эффективности и управляемых ракет, позволяющих уничтожать, в частности, другие танки и бронетехнику на расстоянии до 5 км.

Теги
Минобороны Донбасс танк Т-90
Материалы по теме
Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков
Политика
Захарова сочла «вопиющим случаем» передачу Чехией танков Марокко для ВСУ
Политика
В России создали группы для борьбы с поставленными Киеву Западом танками
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter