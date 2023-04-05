«Ростех» заявил о заинтересованности Минобороны в комплексах «Арена-М»

«Ростех»: Минобороны заинтересовано в оснащении бронетанковых войск «Ареной-М» как можно б

Министерство обороны России заинтересовано в том, чтобы российские бронетанковые войска были как можно быстрее оснащены комплексами активной защиты «Арена-М». Об этом «РИА Новости» сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию «Ростех».

В настоящий момент вопрос о принятии на вооружение «Арены-М» в составе танков Т-72Б3 и Т-72Б3М находится на завершающей стадии, добавили в холдинге.

О планах усилить бронетанковую технику этими комплексами сообщал начальник Главного танкового управления Минобороны Александр Шестаков 9 сентября 2022 года. По его словам, «Арена-М» значительно повышает «защищенность боевой машины от противотанковых управляемых ракет и ручных противотанковых гранатометов».

Комплекс «Арена-М» был разработан Конструкторским бюро машиностроения. Он представляет собой установленную на боевой машине систему. В комплекс входит радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели.

Как уточнили в «Ростехе», комплекс был испытан в составе танка Т-72 иностранными противотанковыми ракетными комплексами. «Испытания комплекса прошли по расширенной программе: не только по запланированным мишеням, в качестве которых выступали боеприпасы российского производства, но и по зарубежным, трофейным, которыми Россия стала располагать», — сообщили в госкорпорации, отметив, что защитная система подтвердила свою эффективность.