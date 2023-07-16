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Путин призвал «заглянуть внутрь» захваченной иностранной военной техники

Президент Путин предложил «заглянуть внутрь» захваченной иностранной военной техники
Россия может прибегнуть к обратному инжинирингу в случае с захваченной зарубежной военной техникой, если найдет внутри что-то полезное, отметил Путин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Захваченная российскими военными современная зарубежная военная техника будет изучаться, возможно, там есть элементы, которые Россия может использовать, заявил президент Владимир Путин корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Противник производит современную технику, если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, почему нет?» — сказал глава государства.

Путин упомянул такое понятие, как обратный инжиниринг — это процесс, во время которого конструкторская документация разрабатывается, исходя из данных готового изделия.

Глава государства отметил, что Россия обладает «весьма эффективной современной техникой». Например, танк Т-90 «Прорыв» Путин назвал «лучшим танком в мире без всякого преувеличения». Эти танки принимают участие в военной операции на Украине.

Материал дополняется

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