Главы МИД Турции и Украины обсудили восстановление зерновой сделки

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Глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой восстановление зерновой сделки, сообщил глава МИД Украины в своем Twitter.

«Я подчеркнул пагубное влияние выхода России [из соглашения] на африканские страны и глобальную продовольственную безопасность. Турция продолжит усилия по восстановлению сделки», — написал Кулеба. Он добавил, что обсудил с Фиданом двусторонние контакты.

Турецкий министр также разговаривал по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Sabah cо ссылкой на МИД Турции. Они обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, восстановление зерновой сделки, безопасность в Черном море и расширение НАТО.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

17 июля Россия объявила о приостановке участия в инициативе. Президент Владимир Путин говорил, что Москва вернется к сделке только после того, как будут выполнены ее требования, в частности, переподключение Россельхозбанка в международной системе SWIFT, отмена ограничений на страхование и перестрахование судов, снятие запрета на доступ в порты.

Евросоюз, ООН, США, Украина, Турция и другие страны выступили за возобновление сделки. 3 августа Блинкен заявил, что при возвращении России к соглашению Вашингтон готов гарантировать для нее безопасность экспорта продовольствия.