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Тайвань сообщил о возобновлении полетов и судоходства

Минтранс Тайваня сообщил о возобновлении полетов и судоходства, ограниченных из-за Китая
Возобновляются и транзитные полеты. Китай 4 августа начал учения со стрельбами близ Тайваня — это стало реакцией на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Водным и воздушным пространством Тайваня снова можно пользоваться, поскольку уведомления Китая о военных учениях возле острова истекли, однако для поддержания безопасности самолеты и корабли будут направлять в обход временно опасных зон, сообщило Министерство транспорта и связи республики.

Ведомство отметило, что всего таких зон семь, в одной из них уведомление Китая о военных учениях истекает завтра утром. Власти продолжат следить за обстановкой на этих территориях. Транзитные полеты также возобновляются, авиационные власти Тайваня будут координировать свои действия с соседними районами, чтобы обеспечить безопасность рейсов, отметили в Минтрансе.

По данным ведомства, из-за проведения Китаем военных учений возле острова международные и транзитные полеты с использованием воздушного пространства Тайваня меняли маршрут, чтобы избежать опасной зоны, либо отменялись. Что касается морских перевозок, то больше всего ограничения затронули порты Гаосюн, Килунг и Тайбэй, рассказали в Минтрансе, кораблям пришлось изменить навигационные планы, однако существенного влияния на судоходство военные учения Китая не имели.

Премьер Тайваня призвал Китай перестать «показывать мускулы»
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Фото:Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Пекин начал военные морские и воздушные учения со стрельбами 4 августа в качестве ответа на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пекин считает Тайвань своей территорией и рассматривает посещение острова американским политиком как провокацию, которая нарушает принцип «одного Китая». Пелоси заявила, что главной целью визита американской делегации на остров была поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня.

На время проведения маневров Китай закрыл для полетов шесть зон вокруг Тайваня и выслал уведомления об этом азиатским авиакомпаниям, писал Bloomberg. В Китае говорили, что учения завершатся в воскресенье, 7 августа. Однако вечером 6 августа Пекин анонсировал еще одни маневры, которые продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря.

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай прекратить «показывать мускулы». Оборонное ведомство острова сообщало о большом числе китайских кораблей, самолетов и беспилотников у острова, которые в рамках учений имитировали нападение на Тайвань. В военном ведомстве отметили, что направили самолеты и корабли для реагирования на происходящее «надлежащим образом», передавал Reuters.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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