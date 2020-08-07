Три страны призвали Минск уважать волю белорусского народа

МИД Германии, Франции и Польши призвали власти страны отказаться от нарушения прав человека и освободить политических заключенных. Дипломаты также отметили тревожные сообщения о нарушениях в ходе досрочного голосования

Полицейские задерживают протестующего во время митинга в Минске, Беларусь (Фото: AP)

Министерства иностранных дел Германии, Франции и Польши выразили озабоченность в связи с грядущими выборами президента Белоруссии и призвали Минск провести их честно. Совместное заявление опубликовано на сайте немецкого МИДа.

«Мы с большой озабоченностью наблюдаем за происходящим в Белоруссии. <...> Мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей», — говорится в заявлении.

Министерства также выразили свое беспокойство относительно факта, что наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) или Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не будут присутствовать на выборах.

Европейские дипломаты призвали власти Белоруссии освободить «всех заключенных, задержанных по политическим мотивам», отказаться от насилия против «прав человека, включая гражданские и политические свободы, и уважать волю белорусского народа».