Три страны призвали Минск уважать волю белорусского народа

В заявлении также говорится, что власти трех стран получили тревожные сообщения о нарушениях в ходе досрочного голосования и приняли их к сведению.
Досрочное голосование началось 4 августа и продлится до 8-го включительно. Основным днем голосования является 9 августа. По данным белорусского ЦИК, за первые три дня явка на выборах составила 22,47%. Однако на третий день досрочного голосования наблюдатели общественной платформы «Честные люди» сообщили, что официальные данные о явке избирателей могут быть завышены. Они проанализировали информацию с более чем 600 участков из 5,7 тыс. и пришли к выводу, что реальное число проголосовавших значительно меньше, чем по официальным данным (22,1 тыс. против 34,4 тыс. человек).
В середине июля Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) заявило, что не сможет отправить своих наблюдателей на выборы, так как своевременно не получила приглашение от белорусской стороны. В ПАСЕ также сообщили, что наблюдатели организации не смогут присутствовать на выборах карантинных ограничений и недостатка времени.
Россия также не направила в республику своих наблюдателей. «ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег», — пояснила председатель российской избирательной комиссии Элла Памфилова.
В выборах президента Белоруссии участвуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергей Черечень и супруга арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.
Во время избирательной кампании ЦИК не зарегистрировала некоторых кандидатов, среди них был главный конкурент Лукашенко, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и оппозиционер Валерий Цепкало. Бабарико был арестован по подозрению в мошенничестве. В период кампании состоялось несколько демонстраций против задержаний оппозиционеров, некоторые акции переросли в столкновения с полицией.