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Выборы в Белоруссии ,  
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Три страны призвали Минск уважать волю белорусского народа

МИД Германии, Франции и Польши призвали власти страны отказаться от нарушения прав человека и освободить политических заключенных. Дипломаты также отметили тревожные сообщения о нарушениях в ходе досрочного голосования
Полицейские задерживают протестующего во время митинга в Минске, Беларусь
Полицейские задерживают протестующего во время митинга в Минске, Беларусь (Фото: AP)

Министерства иностранных дел Германии, Франции и Польши выразили озабоченность в связи с грядущими выборами президента Белоруссии и призвали Минск провести их честно. Совместное заявление опубликовано на сайте немецкого МИДа.

«Мы с большой озабоченностью наблюдаем за происходящим в Белоруссии. <...> Мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей», — говорится в заявлении.

Министерства также выразили свое беспокойство относительно факта, что наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) или Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не будут присутствовать на выборах.

Европейские дипломаты призвали власти Белоруссии освободить «всех заключенных, задержанных по политическим мотивам», отказаться от насилия против «прав человека, включая гражданские и политические свободы, и уважать волю белорусского народа».

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Досрочное голосование на выборах президента в Белоруссии, Минск

В заявлении также говорится, что власти трех стран получили тревожные сообщения о нарушениях в ходе досрочного голосования и приняли их к сведению.

Досрочное голосование началось 4 августа и продлится до 8-го включительно. Основным днем голосования является 9 августа. По данным белорусского ЦИК, за первые три дня явка на выборах составила 22,47%. Однако на третий день досрочного голосования наблюдатели общественной платформы «Честные люди» сообщили, что официальные данные о явке избирателей могут быть завышены. Они проанализировали информацию с более чем 600 участков из 5,7 тыс. и пришли к выводу, что реальное число проголосовавших значительно меньше, чем по официальным данным (22,1 тыс. против 34,4 тыс. человек).

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В середине июля Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) заявило, что не сможет отправить своих наблюдателей на выборы, так как своевременно не получила приглашение от белорусской стороны. В ПАСЕ также сообщили, что наблюдатели организации не смогут присутствовать на выборах карантинных ограничений и недостатка времени.

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Фото: Сергей Гриц / AP

Россия также не направила в республику своих наблюдателей. «ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег», — пояснила председатель российской избирательной комиссии Элла Памфилова.

В выборах президента Белоруссии участвуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергей Черечень и супруга арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Во время избирательной кампании ЦИК не зарегистрировала некоторых кандидатов, среди них был главный конкурент Лукашенко, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и оппозиционер Валерий Цепкало. Бабарико был арестован по подозрению в мошенничестве. В период кампании состоялось несколько демонстраций против задержаний оппозиционеров, некоторые акции переросли в столкновения с полицией.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, выборы президента Белоруссии, МИД, ОБСЕ, ПАСЕ
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