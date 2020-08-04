В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

В Белоруссии открылись избирательные участки для досрочного голосования на выборах президента страны, сообщает агентство БелТА.

Избирательные участки будут работать с 10:00 до 14:00, а затем с 16:00 до 19:00. БелТА отмечает, что официально не нужно подтверждать причины, по которым человек не может проголосовать в основной день. Досрочное голосование продлится до 8 августа включительно. Основным днем выборов президента Белоруссии назначено 9 августа.

Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на пост главы государства в шестой раз. Среди других кандидатов — бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамада» Сергей Черечень и супруга арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Белорусская ЦИК не зарегистрировала кандидатом бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Он был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Баллотироваться также собирался оппозиционер Валерий Цепкало, но ЦИК его также не зарегистрировала. После этого он уехал из страны. Как рассказывал Цепкало РБК, Белоруссию он покинул после того, как узнал о том, что его собираются арестовать.