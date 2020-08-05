ЦИК Белоруссии назвала явку первого дня голосования на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось 4 августа и продлится по 8 августа включительно. В эти пять дней проголосовать разрешается тем, кто не сможет этого сделать в день выборов — 9 августа.
«У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. Особенно посмотрите за стариками, инвалидами. Есть еще и люди, которые болеют коронавирусом, надо помочь им проголосовать, чтобы они могли сделать свой выбор», — поручил местным органам власти действующий президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
По его словам, эти выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — более 45 тыс. «Есть и зарубежные. Надо окружить их в хорошем смысле слова заботой, потому что это люди героические: они не побоялись в пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа, даже пусть из России, Украины. Не побоялись, приехали, чтобы посмотреть, как идут наши выборы. Поэтому к ним надо соответствующее отношение», — сказал Лукашенко.
Лукашенко баллотируется в президенты Белоруссии шестой раз. Помимо него ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов бывшего депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергея Черечня и супругу арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлану.
Бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который считался основным соперником Лукашенко на грядущих выборах, ЦИК в регистрации отказала. Его задержали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Не был зарегистрирован в качестве кандидата на выборы и оппозиционер Валерий Цепкало, который впоследствии уехал из страны. По его словам, такое решение он принял после того, как узнал о планах его арестовать. В ЦИК, в свою очередь, заявили о большом количестве брака в подписях, собранных в поддержку выдвижения Цепкало.
После отказа Центризбиркома в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других крупных городах страны прошли массовые протесты.