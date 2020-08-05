ЦИК Белоруссии назвала явку первого дня голосования на выборах президента

В Белоруссии с 4 по 8 августа проходит досрочное голосование на выборах президента. В эти дни проголосовать разрешается тем, кто не сможет этого сделать в сам день выборов — 9 августа

Фото: Сергей Гриц / AP

В первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 4,98%, сообщается на официальном портале Центризбиркома страны «Выборы 2020».

В Брестской области проголосовали 4,23% избирателей от общего числа включенных в списки, в Витебской — 5%. В Гомельской области явка составила — 7,55%, в Гродненской — 3,39%.

В Минской области 4 августа проголосовали 4,69% избирателей, в Могилевской — 4,66%, в Минске — 4,77%.

Всего в избирательные списки включены 6,8 млн человек.