ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями. «Это люди героические: они не побоялись в пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа, даже пусть из России, с Украины. Не побоялись, приехали, чтобы посмотреть, как идут наши выборы», — отмечал он.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее назвала выборы, которые белорусские власти предлагают народу, подделкой. Оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший Белоруссию вскоре после отказа ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата, направил лидерам 32 стран письмо с призывом поддержать проведение «честных» выборов президента в Белоруссии. Он указал, что свободных выборов в стране нет, и попросил поддержку в организации международного наблюдения.

Выборы президента состоятся в Белоруссии 9 августа. Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа. В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%.