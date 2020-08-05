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Выборы в Белоруссии ,  
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ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На выборах президента в Белоруссии не будет наблюдателей от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

«ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег», — пояснила она.

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Памфилова добавила, что российские наблюдатели не поедут и в составе миссий от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. В первом случае белорусская сторона направила приглашение слишком поздно, отправить своих ЦИК не позволяет, «мягко говоря, весьма специфическое отношение белорусского руководства к коронавирусной пандемии», по словам Памфиловой.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями. «Это люди героические: они не побоялись в пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа, даже пусть из России, с Украины. Не побоялись, приехали, чтобы посмотреть, как идут наши выборы», — отмечал он.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее назвала выборы, которые белорусские власти предлагают народу, подделкой. Оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший Белоруссию вскоре после отказа ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата, направил лидерам 32 стран письмо с призывом поддержать проведение «честных» выборов президента в Белоруссии. Он указал, что свободных выборов в стране нет, и попросил поддержку в организации международного наблюдения.

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Выборы президента состоятся в Белоруссии 9 августа. Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа. В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%.

Теги: ЦИК, Памфилова, выборы, наблюдатели
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