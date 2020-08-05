ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
На выборах президента в Белоруссии не будет наблюдателей от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».
«ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег», — пояснила она.
Памфилова добавила, что российские наблюдатели не поедут и в составе миссий от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. В первом случае белорусская сторона направила приглашение слишком поздно, отправить своих ЦИК не позволяет, «мягко говоря, весьма специфическое отношение белорусского руководства к коронавирусной пандемии», по словам Памфиловой.