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Выборы в Белоруссии ,  
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Наблюдатели заявили о завышении явки на выборах в Белоруссии

Независимые наблюдатели за начавшимся досрочным голосованием в Белоруссии заметили расхождение между официальными данными по количеству участников и собственными. На некоторых участках данные разошлись в восемь раз
Фото: Татьяна Женкович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Женкович / EPA / ТАСС

Официальные данные явки избирателей в первый день досрочного голосования, 4 августа, могут быть завышены, свидетельствуют данные наблюдателей общественной платформы «Честные люди». Представители платформы проанализировали данные по 605 из 5767 участков в стране. Суммарная явка по этим участкам согласно протоколам комиссий на 4 августа составила 34 471 человек, но, по данным наблюдателей, которые вели подсчет людей, входивших на участки, — посетили участки 22 149 человек. Таким образом, в официальных протоколах учтено в полтора раза больше людей, чем посчитали наблюдатели.

В качестве примера наблюдатели приводят данные по трем участкам в Минске. Так, на участке №37 наблюдатели насчитали 33 человека, в протоколах говорится о 209 проголосовавших. На участке №36, расположенном в том же здании, что и 37-й участок, по данным наблюдателей, побывали 35 избирателей, в протоколе указаны 217 человек. На участке №70 данные наблюдателей также разошлись с официальными (29 человек и 247 человек).

РБК направил запрос в ЦИК Белоруссии.

Досрочное голосование продлится до 8 августа. Основной день голосования — 9 августа. Всего в списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина. За пост президента борются пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Для победы кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если ни один кандидат не сможет этого сделать, проводится второй тур.

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6 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская планировала провести в Минске митинг, однако на этом же месте и в это же время власти решили отметить праздник железнодорожных войск. Из-за этого Тихановской пришлось отменить митинг.

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Авторы: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили
Теги: Белоруссия, выборы, явка
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