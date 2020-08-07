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Выборы в Белоруссии ,  
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ЦИК Белоруссии назвала явку за три дня голосования на выборах президента

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

За три дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 22,47%, сообщается на официальном портале Центризбиркома страны «Выборы 2020». В первый день явка, по данным ЦИК, была 4,98%, а во второй — 12,75%.

Наивысшую явку по состоянию на вечер 6 августа зафиксировали в Гомельской области — там проголосовали 30,22% от общего числа включенных в списки по региону. В Брестской области на избирательные участки пришли 20,45%, в Витебской — 21,18%, в Гродненской — 20,05%.

В Минской области проголосовали 20,84% избирателей, в Могилевской — 26,14%, в Минске — 18,89%.

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Досрочное голосование на президентских выборах стартовало 4 августа и продлится пять дней, по 8 августа включительно. Основной день выборов назначен на воскресенье, 9 августа.

На выборах соревнуются пять кандидатов, в том числе нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко — он идет на выборы в шестой раз.

Также ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов бывшего депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня и супругу арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлану.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Накануне, 6 августа, наблюдатели общественной платформы «Честные люди» сообщили о завышении официальных данных о явке избирателей в первый день досрочного голосования. Наблюдатели проанализировали данные по 605 из 5767 участков в стране и заключили, что за первый день официальные протоколы учли в полтора раза больше людей, чем посчитали наблюдатели. По данным наблюдателей, в первый день на участки пришли 22 149 человек, в то время как официальная явка по этим участкам составила 34 471 человек.

Теги: Белоруссия, президентские выборы
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