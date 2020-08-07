ЦИК Белоруссии назвала явку за три дня голосования на выборах президента

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За три дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 22,47%, сообщается на официальном портале Центризбиркома страны «Выборы 2020». В первый день явка, по данным ЦИК, была 4,98%, а во второй — 12,75%.

Наивысшую явку по состоянию на вечер 6 августа зафиксировали в Гомельской области — там проголосовали 30,22% от общего числа включенных в списки по региону. В Брестской области на избирательные участки пришли 20,45%, в Витебской — 21,18%, в Гродненской — 20,05%.

В Минской области проголосовали 20,84% избирателей, в Могилевской — 26,14%, в Минске — 18,89%.

Досрочное голосование на президентских выборах стартовало 4 августа и продлится пять дней, по 8 августа включительно. Основной день выборов назначен на воскресенье, 9 августа.