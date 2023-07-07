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Белый дом исключил вступление Украины в НАТО после саммита в Вильнюсе

Советник Байдена Салливан исключил вступление Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе
Украине нужно предпринять еще шаги, чтобы стать членом НАТО, поэтому она не войдет в блок по итогам саммита, который состоится уже на следующей неделе, заявил Белый дом. Россия называла целью спецоперации недопущение Киева в НАТО
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Киев не войдет в НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция брифинга шла на YouTube-канале Белого дома.

«Украина не присоединится к НАТО по итогам этого саммита», — сказал он. Он добавил, что Киеву предстоит «предпринять еще некоторые шаги перед вступлением» в блок. США и союзники обсудят, что именно нужно сделать Украине, чтобы войти в альянс. Салливан добавил, что страны Запада также продемонстрируют свою поддержку и свое единство по отношению к Украине.

7 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что на саммите будут приняты решения, «которые сблизят Украину с НАТО». Как уточнил Столтенберг, речь идет о договоренностях о многолетней помощи Украине и углублении политического сотрудничества сторон за счет такой долгосрочной поддержки Киева. Кроме того, по словам генсека, будет создан Совет НАТО — Украина, в рамках которого будут проводиться консультации по кризисным вопросам. Ранее Столтенберг отмечал, что предметное обсуждение членства Киева в НАТО возможно только после победы Украины в конфликте с Россией.

Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре прошлого года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна желает получить на саммите «четкий сигнал», что ее примут в блок, а не только услышать заявления об «открытых дверях» альянса. При этом он отмечал, что понимает невозможность вступления страны в НАТО, пока продолжаются боевые действия.

Россия выступает резко против членства Украины в блоке. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, недопущение ее вступления — это одна из целей спецоперации. «Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны», — сказал он.

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