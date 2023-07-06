Буданов допустил, что саммит НАТО не удовлетворит ожиданий Украины

Саммит НАТО, который должен состоятся 11-12 июля в Вильнюсе, не удовлетворит ожидания украинского общества, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью газете The Times.

«Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей», — сказал Буданов.

Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре прошлого года. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в июне говорил, что страны НАТО согласны, что будущее Киева в альянсе. Однако это произойдет только после окончания боевых действий с Россией, отмечал президент Чехии (входит в НАТО) Петр Павел.

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