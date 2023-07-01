Премьер Польши объяснил необходимость размещения в стране ядерного оружия

В Белом доме США сдержанно отреагировали на желание Варшавы присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО, но в Польше надеются убедить партнеров в необходимости разместить в стране ядерное оружие

Матеуш Моравецкий (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что присоединение Варшавы к программе НАТО Nuclear Sharing (позволяет размещать ядерное оружие в странах альянса, которые им не обладают) укрепит безопасность его страны.

О том, что Польша заинтересована в участии в этой программе, Моравецкий заявил накануне. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби не стал уточнять, ведет ли Вашингтон с Варшавой переговоры на эту тему: «Мы ничего не говорим публично о развертывании ядерных систем».

Моравецкий, комментируя сдержанную реакцию США, заявил, что Польша надеется убедить союзников в необходимости разместить ядерное оружие в стране. «Nuclear Sharing, так называемая программа совместного использования ядерного оружия, значительно укрепила бы нашу безопасность. Вода камень точит, [мы] поговорим [об этом] с нашими союзниками», — сказал польский премьер.

Моравецкий напомнил, что о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США ранее говорил президент Анджей Дуда, объясняя это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Польский премьер накануне также заявил, что российский президент Владимир Путин, решивший разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии, «нагнетает всевозможные угрозы» (российские власти объясняли это решение просьбой Минска и заявлением Великобритании о планах передать Украине снаряды с обедненным ураном).

В России к идее Варшавы отнеслись негативно. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, «просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним: такое оружие будет применено». В Кремле еще в 2022 году заявляли, что этот шаг приведет к росту напряженности в регионе.

Сейчас из стран-членов НАТО ядерное оружие есть только у США, Франции и Великобритании.

