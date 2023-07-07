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В США рассказали об обещании Украины по кассетным боеприпасам

Совет национальной безопасности США: Украина дала обещание по кассетным боеприпасам
Украина пообещала ответственно использовать кассетные боеприпасы в случае, если США согласятся их поставить, заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут
Фото: Patrick Pleul / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / Global Look Press

Украина будет ответственно использовать кассетные боеприпасы, если США решат их поставить Киеву, заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, передает корреспондент РБК.

«Мы продолжаем находиться в тесной координации с Украиной, которая запросила эти боеприпасы и заверила, что будет ответственно их использовать. На данном этапе мне больше нечего добавить», — сказала Слоут журналистам в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос о возможных сроках поставки кассетных боеприпасов Украине.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что президент США Джо Байден одобрил поставку Украине кассетных боеприпасов. Агентство Assoсiated Press со ссылкой на источники сообщало, что о решении будет объявлено 7 июля. По данным AP, администрация Байдена объявит о решении отправить «тысячи» кассетных боеприпасов Украине в рамках нового пакета помощи на $800 млн. Этот шаг, вероятно, вызовет возмущение со стороны некоторых американских союзников и гуманитарных организаций, отмечает агентство.

В Пентагоне заявляли, что если США и примут такое решение, то предпочтение будет отдано более современным снарядам. «Те, что мы рассматриваем, не включают старые варианты с долей неразорвавшихся элементов выше 2,35%», — отмечал представитель ведомства Патрик Райдер.

Против передачи кассетных боеприпасов Украине высказалась министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, в то время как в МИД Франции заявили, что «понимают компромисс, к которому пришли Соединенные Штаты, желая помочь Украине в ведении ее законной обороны». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя, заявил заместитель его официального представителя Фархан Хак.

Москва негативно оценивает поставки Западом оружия Киеву, об этом неоднократно заявляли российские власти. Кремль указывал, что поставки оружия продлят «страдания» Украины, но не повлияют на ход военной операции.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
кассетные боеприпасы кассетные снаряды США Военная операция на Украине вооружения
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