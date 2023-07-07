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Пентагон раскрыл, какие кассетные боеприпасы могут дать Украине

Пентагон: при поставке Киеву кассетных боеприпасов выбор будет в пользу более эффективных
В Пентагоне заявили, что США пока нечего анонсировать по поводу возможных поставок кассетных боеприпасов Украине. Но если поставки будут, то Киев получит снаряды с низкой долей неразрывающихся элементов

Если США решат поставить Украине кассетные боеприпасы, то выбор будет в пользу более современных снарядов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге 6 июля, передает AP.

Райдер отметил, что пока ему нечего анонсировать в связи с возможными поставками кассетных боеприпасов. О таких планах США ранее сообщила The New York Times.

Отвечая на вопрос о том, какие снаряды может получить Киев в случае, если США все же решатся на поставки, он сказал, что у Пентагона «много вариантов». «Те, что мы рассматриваем, не включают старые варианты с долей неразорвавшихся элементов выше 2,35%», — добавил Райдер.

Говоря о том, как кассетные боеприпасы могут помочь Украине представитель Пентагона отметил, что они могут быть заряжены специальными бронебойными снарядами и способны поражать большое количество бойцов.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

Украина требовала кассетные боеприпасы задолго до начала контрнаступления. Foreign Policy еще в прошлом октябре писал, что Киев попросил у ЕС и США так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды или DPICM (разновидность кассетных боеприпасов).

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Москва критикует поставки Западом оружия и боеприпасов Киеву. Как говорил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия начинала спецоперацию против «киевского режима», однако конфликт перерос в «фактически войну между Москвой и коллективным Западом». Россия все равно добьется своих целей в ходе операции, подчеркнул он.
 

Теги
Пентагон Военная операция на Украине кассетные боеприпасы
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