Кадыров назвал свою приоритетную задачу на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров своей приоритетной задачей в ходе спецоперации на Украине назвал уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чеченской Республики.
По словам Кадырова, несмотря на то, что союзные силы освободили всю территорию ЛНР, для чеченцев спецоперация пока «далека до завершения».
«Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали <...> Они официально признанные террористы. Похищали людей в Чеченской Республике, убивали и калечили мирное население», — написал он в Telegram.
Глава Чечни подчеркнул, что с самого начала спецоперации его особый акцент сводился именно к тому, чтобы выявить нахождение этих террористов. Он выразил надежду, что президент России Владимир Путин отдаст приказ о ликвидации боевиков и отправит на выполнение этой задачи чеченское подразделение.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские силы взяли под контроль Лисичанск, который был последним остававшимся подконтрольным ВСУ крупным городом в Луганской области. Кадыров заявил об этом днем ранее.
Путин предложил участникам боевых действий на Луганском направлении отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности».
Кадыров 7 июля сообщил, что бойцы спецподразделения «Ахмат», принимавшие участие в боевых действиях на Украине, вернулись домой после взятия ЛНР под контроль.
Глава Чечни наградил отличившихся военных. Трое из них получили орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а один боец — медаль «За отвагу». Еще семь человек получили высшую награду Чеченской республики — орден имени Ахмата Кадырова.
Лисичанск считается одним из старейших городов Донбасса, он основан в 1710 году. В городе в начале года проживали более 103 тыс. человек, до начала боевых действий на его территории работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».
Лисичанск и Северодонецк были последними не подконтрольными ЛНР крупными городами в административных границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль в российском Минобороны сообщили 25 июня.