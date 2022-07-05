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Глава Чечни Кадыров посоветовал ВСУ бежать

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал украинским войскам продолжить отступление, несмотря на заявления киевских властей о намерении вернуть территории. Об этом он написал в Telegram.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский говорит, что заберет Лисичанск (город в ЛНР. — РБК), а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается» — так глава Чечни прокомментировал видео, на котором солдаты, предположительно, одетые в форму украинской армии и разговаривающие на смеси русского и украинского языков, бегут по дороге. «Спасение из ада», — говорит один из них. Кадыров не указал, где снято видео и кто показан на нем.

Глава Чечни сообщил о взятии под контроль Лисичанска 2 июля, на следующий день Минобороны России уточнило, что город окружен и там идут бои. В тот же день Зеленский, комментируя отступление украинских войск из Лисичанска, заявил, что это было сделано с целью сберечь жизнь солдат ввиду «наибольшего огневого преимущества» России. При этом украинский лидер отметил, что войска страны вернутся на оставленные территории, и заверил, что Украина «ничего не отдает».

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4 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные успешно провели наступательную операцию по освобождению ЛНР, взяв последний крупный город в республике — Лисичанск, таким образом, республика была полностью «освобождена». Территория соседней ДНР почти наполовину остается под контролем Украины.

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Рамзан Кадыров Военная операция на Украине Владимир Зеленский
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