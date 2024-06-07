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Замглавы Минюста назвал представителей ЛГБТ носителями «гей-национализма»

Замглавы Минюста выступил на ПМЭФ с речью о «деструктивной идеологии», распространяемой россиянами нетрадиционной сексуальной ориентации. ЕСПЧ считает российское законодательство в этой сфере противоречащим ценностям демократии
Олег Свириденко
Олег Свириденко (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

«Сторонники» ЛГБТ («международное движение» признано экстремистским и запрещено в России) становятся носителями «гендерного экстремизма и гей-национализма», сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«И неслучайно такая вся активность Запада, Америки… ЛГБТ-сообщество, эти персонажи, легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. В этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне», — рассказал он (цитата по ТАСС).

По утверждению Свириденко, «международное движение ЛГБТ» действует на российской территории с 1984 года, распространяя «деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака» и формируя угрозу демографической ситуации. Он заявил, что источниками финансирования являются неправительственные фонды и гранты от США, Швеции, Нидерландов, Великобритании.

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его. С конца 2022 года в стране запрещена «пропаганда ЛГБТ» и смены пола для лиц всех возрастов, до этого требования касались только несовершеннолетних.

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Технологии и медиа
Фото:Diego Thomazini / Fotodom / Shutterstock

В марте в России было заведено первое уголовное дело об «ЛГБТ-экстремизме»: экстремистскую деятельность нашли в работе оренбургского клуба Pose. Суд арестовал арт-директора клуба Pose Александра К. и администратора Диану К., их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

К тому месяцу силовики провели как минимум шесть рейдов на секс-позитивные вечеринки в разных регионах страны, писала Би-би-си. Их заинтересовали не только гей-вечеринки, но и эротические мероприятия без ЛГБТ-тематики.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отмечал, что российский закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» несовместим с ценностями демократического общества — равенства и толерантности — и усилит стигматизацию и предрассудки. В суде подчеркнули, что нет достаточных доказательств угрозы традиционным семьям со стороны гомосексуалов. В Human Rights Watch прошлой весной выражали мнение, что цель такого законодательства — консолидировать поддержку власти со стороны консерваторов на фоне конфликта с Украиной.

Президент Владимир Путин обещал не дискриминировать россиян с нетрадиционной сексуальной ориентацией. «И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества», — говорил он в ноябре 2023-го.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минюст ЛГБТ Олег Свириденко
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