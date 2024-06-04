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Технологии и медиа ,  
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Duolingo удалила из приложения материалы с «пропагандой ЛГБТ»

Роскомнадзор сообщил об удалении «пропаганды ЛГБТ» в приложении Duolingo
Из приложения Duolingo удалили «ЛГБТ-пропаганду», сообщил Роскомнадзор. Ранее ведомство потребовало от сервиса проверить свой контент. Пользователи жаловались на упоминания нетрадиционных отношений при изучении иностранных языков
Фото: Diego Thomazini / Fotodom / Shutterstock
Фото: Diego Thomazini / Fotodom / Shutterstock

Сервис для изучения иностранных языков Duolingo удалил из приложения «пропаганду ЛГБТ», сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. В апреле ведомство направило компании предупреждение «о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», и потребовало проверить свой контент.

«Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в сообщении.

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его. С конца 2022 года в стране запрещена пропаганда ЛГБТ и смены пола для лиц всех возрастов, до этого требования касались только несовершеннолетних.

Ранее телеграм-канал Baza писал о жалобах пользователей Duolingo на «ЛГБТ-пропаганду». В качестве примеров они привели такие задания, как повторить фразу «Клара встретила свою жену Марию в лесбийском баре» и вставить пропущенное слово в предложении «У Питера и Макса _ брак». Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отмечал наличие в приложении таких терминов, как «родитель 1» и «родитель 2».

Роскомнадзор начал проверку Duolingo на ЛГБТ-пропаганду
Технологии и медиа
Фото:Diego Thomazini / Shutterstock

Duolingo — бесплатная платформа для изучения языков, созданная в 2011 году в США. Пользователи проходят уроки в игровой форме, они включают в том числе задания по аудированию, переводу, практике разговорной речи и грамматике.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Россия Роскомнадзор Duolingo ЛГБТ
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