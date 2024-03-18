В России завели первое уголовное дело об «ЛГБТ-экстремизме»

В Оренбурге завели первое уголовное дело против ЛГБТ-клуба за «экстремизм»

Первое уголовное дело после признания «ЛГБТ-движения» экстремистским завели на клуб в Оренбурге, сообщила Мизулина. Ранее в России суды привлекали к административной ответственности за демонстрацию радужной символики

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В Оренбурге в связи с работой клуба «Поза» (Pose) заведено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщила в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Ранее на клуб обратили внимание местные активисты. Это первое в России подобное уголовное дело после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением», — написала она.

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Оренбургской области, в бар Pose.

Предельное наказание по этой статье (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2) грозит лишением свободы до десяти лет.

Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года. Опрошенные РБК юристы указали, что запрет деятельности движения, которое не имеет лидеров, идеологов и официальных последователей, выглядит странно. «Возникает неконтролируемый риск избирательного привлечения к ответственности любого человека, в действиях которого правоохранительные органы будут усматривать причастность к «международному общественному движению ЛГБТ», — отметил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.

После запрета «движения ЛГБТ» силовики провели не менее шести рейдов на секс-позитивные вечеринки в разных регионах страны, отмечала Би-би-си. Визиты были совершены не только на гей-вечеринки, но и эротические мероприятия без ЛГБТ-тематики. Полицейские, придя в места проведения вечеринок, переписывали данные участников и искали уклонистов от армии. Так, в феврале рейд силовики провели в тульском культурном центре «Типография», где происходило мероприятие «посвященное любви, открытости и сексуальности».

Суды уже привлекали граждан к административной ответственности за изображения радуги. В частности, в феврале штраф получила жительница Перми за радужный флаг, вывешенный в окне. Суд постановил уничтожить флаг. В Нижнем Новгороде в том же месяце арестовали девушку за радужные сережки в виде лягушки, они были окрашены в семь цветов, тогда как ЛГБТ-флаг содержит только шесть цветов.