Генпрокурор назвал «факты беззакония» владельцев изъятых компаний

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил РБК, что пересмотра приватизаций в России нет, и назвал три условия, при соблюдении которых государство гарантирует бизнесу поддержку и защиту

Игорь Краснов (Фото: пресс-служба Генпрокуратуры)

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, отвечая на вопросы РБК об изъятии активов у частных владельцев, заявил, что «никакого пересмотра итогов приватизации в России нет».

«Наша исковая работа не затрагивает добросовестных собственников приватизированных предприятий. Иски предъявляются лишь в тех случаях, когда ответчики нанесли прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — говорит Краснов.

Он также перечислил «факты беззакония», которые требуют прокурорского вмешательства. «Проверки проводились на стратегических предприятиях, конечные владельцы которых причинили ущерб интересам нашего государства, осуществляя целенаправленные действия по снижению потенциала производства, сокращению необходимых площадей, распродаже ценного оборудования. Получаемые доходы на модернизацию и развитие заводов не направляли, социальные обязательства не исполняли. Планомерно ликвидируя экономический потенциал предприятий, по факту реализовывали антироссийские санкции внутри страны», — говорит генпрокурор. Также он замечает, что некоторые владельцы предприятий, проживая за рубежом, «используют стратегические производства исключительно как источник пополнения своих счетов в западных банках, что приводит к утрате важных производственных комплексов».

При этом Краснов считает, что соблюдение баланса интересов государства и бизнеса — залог устойчивого экономического развития страны, и называет условия, при соблюдении которых государство гарантирует бизнесу поддержку и защиту. «Предпринимательская деятельность должна быть прозрачной с точки зрения налогообложения, ответственной с точки зрения выполнения социальных обязательств, не должна ставить под угрозу безопасность и обороноспособность страны», — говорит генпрокурор.

25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин заявил, что о деприватизации или огосударствлении экономики речи не идет, а изъятие предприятий происходит только при ущербе безопасности страны. В конце марта он заявил, что работа прокуроров в этом направлении оправдана в тех случаях, когда «активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству».

РСПП разработал поправки в законодательство, направленные на защиту прав добросовестных собственников бизнеса от деприватизации, говорил в феврале президент союза Александр Шохин. Он рассказал, что еще в ноябре прошлого года доложил о законопроекте президенту. Тот, по словам Шохина, на встрече с РСПП сказал, что «надо закрыть эту страницу с приватизацией».

Деприватизации в России не будет, подчеркивал Путин на пленарной сессии ВЭФ в сентябре 2023 года. «То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, компаниям, — правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях. Но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации. <...> Преследовать кого-то только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается», — сказал президент. Путин отметил, что находившийся в тот момент в зале генпрокурор Игорь Краснов в курсе его позиции.

С 2023 года Генпрокуратура инициировала иски о передаче частных промышленных компаний в собственность государства в связи с незаконно проведенной приватизацией. За последнее время в собственность государства перешли, в частности, Челябинский электрометаллургический комбинат, «Кубань-вино» и производитель макарон «Макфа».

Экс-владелец «Кубань-вино» группа «Ариант» пытается добиться отмены решения Арбитражного суда Челябинской области о передаче в собственность государства крупнейшего в России производителя вина. В компании утверждали, что актив незаконно обращен в доход государства, собственники «Арианта» не наносили ущерба безопасности страны и национальным интересам. Бывшие владельцы «Макфы» также называли решение о переходе предприятия государству незаконным. Валерий Юревич, отец бывшего губернатора Челябинской области, основателя «Макфы» Михаила Юревича, обратился в Следственный комитет после решения суда о передаче государству активов его семьи.