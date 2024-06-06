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ПМЭФ-2024 ,  
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Власти оценили риски изъятия акций в пользу государства

Сюжет
ПМЭФ-2024
Вопрос о нарушениях при изъятии активов у частных владельцев нужно решать в судебном порядке, и России нужно выстроить «институциональную среду» в этой сфере. Этот вопрос на ПМЭФ обсудили министры и глава ЦБ
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вопросы нарушений при изъятии активов в пользу государства нужно решать через судебную систему, запрос на качественные судебные институты в России существенно вырос. Написанием новых законов этот вопрос не решить, а «лакмусовой бумажкой» может стать окончательное решение по изъятию акций у частных инвесторов, купивших их на Мосбирже. Об этом рассказали участники сессии ПМЭФ «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» — министры финансов и экономики, глава Центробанка РФ и председатель бюджетного комитета Госдумы.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров вспомнил о двух случаях изъятия активов у частных владельцев — группы «Макфа» у ее бенефициаров (экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и его партнеры), а также акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов (бумаги торговались на Московской бирже).

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Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

«Я правильно понимаю, что у мы будем производить государственные макароны? Ну, а что, идея-то хорошая. Государственные макароны — на качество. Или Соликамский магниевый завод. Права миноритариев. [...] Вы действительно считаете, что такие вещи, они способствуют доверию?» — спросил Макаров.

В марте 2024 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у частных инвесторов акций СМЗ, приобретенных на организованных торгах на Московской бирже (акции завода торговались там до ноября 2022 года). Совокупная доля этих бумаг составляет 10,6%, ей владеют более 2,5 тыс. инвесторов. Банк России и Мосбиржа в этом споре выступали на стороне частных инвесторов. В рамках процесса они направляли в суд комментарии, в которых отмечали, что изъятие купленных на бирже акций противоречит нормам Гражданского кодекса и федерального закона «Об организованных торгах». И Центробанк РФ, и Мосбиржа подали апелляционные жалобы на решение об изъятии акций Соликамского завода у миноритариев.

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что может ответить «с точки зрения бюджета»: «Эти активы находятся в казне, их передали в казну, и мы их будем реализовывать, такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, как вы говорите».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что вопрос состоит не в этом. «Вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они (акции. — РБК) были изъяты, и после этого мы не можем ожидать, что люди пойдут своими деньгами покупать акции на организованных торгах. Мы вот сейчас обсуждали, еще надо вас убедить, по поводу стимулов для IPO — это все правильно, но этого будет недостаточно, если действительно основополагающие вещи, связанные с доверием, не будут восстановлены», — сказала глава ЦБ.

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Финансы
Один из цехов Соликамского магниевого завода (СМЗ)

«Какой ненормальный купит вот эти 10,2% акций, когда он знает, что их только что у такого же ненормального, который поверил и купил их на торгах, изъяли?» — сказал Макаров. Набиуллина напомнила, что ЦБ подал в суд заявление в защиту миноритариев, и решение теперь примет суд.

Силуанов согласился, что «если нарушены чьи-то права, решать надо через судебную систему».

«Можно ли говорить о доверии инвесторов, росте доверия инвесторов — без этого просто инвестиций не будет, я думаю, все согласны — при сегодняшнем состоянии институтов? Мы занимаемся очень многими конкретными вещами, но совершенно забыли об институтах. Скажем, об уважении к частной собственности сейчас просто говорить не очень прилично, о независимости суда и возможности судебной защиты, а судебная защита для инвесторов, возможность защитить свои права в споре государством, — это институты. Вот вы действительно считаете, что сегодня институты соответствует тем задачам, которые вы ставите или институты надо как-то менять, улучшать, совершенствовать?» — спросил Макаров министра экономического развития Максима Решетникова.

«У нас существенно изменился спрос и запрос на институты, потому что раньше были какие-то еще институты, был Лондонский суд, были зарубежные арбитражные суды и так далее, — ответил министр. — Сейчас таких институтов нет, и понятно, что только российскими институтами, только сами мы можем выстроить вот эту институциональную среду. Поэтому спрос резко вырос, и это, конечно, требует дальнейшего развития укрепления наших институтов».

Процесс по акциям Соликамского завода станет «лакмусовой бумажкой» в этом вопросе, считает Решетников. Если же суд не поддержит инвесторов, «очевидно, нам придется возвращаться в какую-то точку, в том числе вместе с Государственной думой, что-то тогда править в законах».

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«Но это будет такая очень тяжелая развилка, потому что одними законами все эти нюансы не напишешь. Должна вся система на это работать. Система правоприменения, в том числе и прокуратура, которая на самом деле качественно поменяла взгляд, например, на права малого бизнеса. Мы ведь сейчас имеем прокуратуру как защитник прав малого бизнеса», — сказал Решетников.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
При участии
Антон Фейнберг
Эльвира Набиуллина Максим Решетников Андрей Макаров ПМЭФ
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
Максим Решетников фото

Максим Решетников

министр экономического развития России
11 июля 1979 года
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