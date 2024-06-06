Власти оценили риски изъятия акций в пользу государства

Вопрос о нарушениях при изъятии активов у частных владельцев нужно решать в судебном порядке, и России нужно выстроить «институциональную среду» в этой сфере. Этот вопрос на ПМЭФ обсудили министры и глава ЦБ

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Вопросы нарушений при изъятии активов в пользу государства нужно решать через судебную систему, запрос на качественные судебные институты в России существенно вырос. Написанием новых законов этот вопрос не решить, а «лакмусовой бумажкой» может стать окончательное решение по изъятию акций у частных инвесторов, купивших их на Мосбирже. Об этом рассказали участники сессии ПМЭФ «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» — министры финансов и экономики, глава Центробанка РФ и председатель бюджетного комитета Госдумы.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров вспомнил о двух случаях изъятия активов у частных владельцев — группы «Макфа» у ее бенефициаров (экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и его партнеры), а также акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов (бумаги торговались на Московской бирже).

«Я правильно понимаю, что у мы будем производить государственные макароны? Ну, а что, идея-то хорошая. Государственные макароны — на качество. Или Соликамский магниевый завод. Права миноритариев. [...] Вы действительно считаете, что такие вещи, они способствуют доверию?» — спросил Макаров.

В марте 2024 года арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у частных инвесторов акций СМЗ, приобретенных на организованных торгах на Московской бирже (акции завода торговались там до ноября 2022 года). Совокупная доля этих бумаг составляет 10,6%, ей владеют более 2,5 тыс. инвесторов. Банк России и Мосбиржа в этом споре выступали на стороне частных инвесторов. В рамках процесса они направляли в суд комментарии, в которых отмечали, что изъятие купленных на бирже акций противоречит нормам Гражданского кодекса и федерального закона «Об организованных торгах». И Центробанк РФ, и Мосбиржа подали апелляционные жалобы на решение об изъятии акций Соликамского завода у миноритариев.

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что может ответить «с точки зрения бюджета»: «Эти активы находятся в казне, их передали в казну, и мы их будем реализовывать, такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, как вы говорите».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что вопрос состоит не в этом. «Вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они (акции. — РБК) были изъяты, и после этого мы не можем ожидать, что люди пойдут своими деньгами покупать акции на организованных торгах. Мы вот сейчас обсуждали, еще надо вас убедить, по поводу стимулов для IPO — это все правильно, но этого будет недостаточно, если действительно основополагающие вещи, связанные с доверием, не будут восстановлены», — сказала глава ЦБ.

«Какой ненормальный купит вот эти 10,2% акций, когда он знает, что их только что у такого же ненормального, который поверил и купил их на торгах, изъяли?» — сказал Макаров. Набиуллина напомнила, что ЦБ подал в суд заявление в защиту миноритариев, и решение теперь примет суд.

Силуанов согласился, что «если нарушены чьи-то права, решать надо через судебную систему».

«Можно ли говорить о доверии инвесторов, росте доверия инвесторов — без этого просто инвестиций не будет, я думаю, все согласны — при сегодняшнем состоянии институтов? Мы занимаемся очень многими конкретными вещами, но совершенно забыли об институтах. Скажем, об уважении к частной собственности сейчас просто говорить не очень прилично, о независимости суда и возможности судебной защиты, а судебная защита для инвесторов, возможность защитить свои права в споре государством, — это институты. Вот вы действительно считаете, что сегодня институты соответствует тем задачам, которые вы ставите или институты надо как-то менять, улучшать, совершенствовать?» — спросил Макаров министра экономического развития Максима Решетникова.

«У нас существенно изменился спрос и запрос на институты, потому что раньше были какие-то еще институты, был Лондонский суд, были зарубежные арбитражные суды и так далее, — ответил министр. — Сейчас таких институтов нет, и понятно, что только российскими институтами, только сами мы можем выстроить вот эту институциональную среду. Поэтому спрос резко вырос, и это, конечно, требует дальнейшего развития укрепления наших институтов».

Процесс по акциям Соликамского завода станет «лакмусовой бумажкой» в этом вопросе, считает Решетников. Если же суд не поддержит инвесторов, «очевидно, нам придется возвращаться в какую-то точку, в том числе вместе с Государственной думой, что-то тогда править в законах».

«Но это будет такая очень тяжелая развилка, потому что одними законами все эти нюансы не напишешь. Должна вся система на это работать. Система правоприменения, в том числе и прокуратура, которая на самом деле качественно поменяла взгляд, например, на права малого бизнеса. Мы ведь сейчас имеем прокуратуру как защитник прав малого бизнеса», — сказал Решетников.