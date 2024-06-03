Отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании
Валерий Юревич, отец бывшего губернатора Челябинской области, основателя «Макфы» Михаила Юревича, обратился в Следственный комитет после решения суда о передаче государству активов его семьи. Об этом сообщается на сайте коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».
Юревич просит проверить на предмет подлога (ст. 292 УК) и неправосудности (ст. 305 УК) решение Центрального районного суда Челябинска, который арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство потребовало обратить их в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса».
«Я обратился с заявлением о привлечении к ответственности лиц, умышленно принимавших заведомо незаконное решение, искажая реальность и подтасовывая факты. Решение суда — это расправа, нет ни одного слова правды, и почему-то суд был закрытым. Все факты искажены. Я и моя семья обжалуем решение и уверены, что оно будет отменено», — сказал Юревич в видеообращении.
Изъятие предприятий, входящих в группу компаний «Макфа», Юревич назвал рейдерским захватом. Он заявил, что его сын после избрания в Госдуму не занимался предприятием, а развитием бизнеса занимался Юревич-старший. «Ни одной копейки компания не получала из сомнительных источников и развивалась исключительно за счет собственных средств, кредитов и займов с целью получения качественной продукции», — добавил Валерий Юревич.
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