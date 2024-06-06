Силуанов заявил о планах продажи изъятых государством активов бизнеса

Предприятия, перешедшие по решению суда в госсобственность из-за незаконной приватизации, будут проданы. Перед Росимуществом стоит такая задача, заявил министр финансов на ПМЭФ-2024

Антон Силуанов (Фото: Игорь Родин / «Росконгресс»)

Активы частного бизнеса, изъятые в государственную собственность, будут проданы, а не останутся в управлении у государства. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Модератор сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поднял вопрос о недавних случаях, когда по требованию прокуратуры суды обратили в доход государства активы крупного бизнеса, в частности, производителя макаронных изделий «Макфа».

«Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны? Ну а что, идея-то хорошая. Государственные макароны — знак качества», — сказал Макаров.

Он также упомянул Соликамский магниевый завод, акции которого были изъяты у частных инвесторов по решению суда из-за незаконно проведенной приватизации предприятия в 1990-х годах. «Права миноритариев... Опять, акции, насколько я помню, завода торговались на Московской бирже свободно. <...> Вы действительно считаете, что такие вещи, они способствуют доверию?» — спросил Макаров.

«Зачем вы мне такие вопросы задаете?» — пошутил Силуанов. Он предложил ответить на этот вопрос «с точки зрения бюджета». «Эти активы находятся в казне, их передали в казну, и мы их будем реализовывать, такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, как вы говорите», — заявил министр.

За последнее время прокуратура неоднократно инициировала иски о передаче частных промышленных компаний в собственность государства, чаще всего это мотивируется нарушением действующего в период приватизации законодательства. Среди таких случаев — Ивановский завод тяжелого станкостроения и три завода Челябинского электрометаллургического комбината. Что касается «Макфы», иск прокуратуры был обоснован коррупционным происхождением бизнеса: по данным ведомства, бенефициары предприятия — бывшие губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Госдумы Вадим Белоусов, работая в госорганах, вели бизнес в нарушение антикоррупционного законодательства.