Экс-владелец «Кубань-Вино» назвал передачу актива государству незаконной

Крупнейший производитель вина был незаконно обращен в доход государства, считает группа «Ариант». По ее мнению, Генпрокуратура не обосновала сумму ущерба в ₽105 млрд, а стоимость «Кубань-Вина» при изъятии была занижена в два раза

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Группа «Ариант» пытается добиться отмены решения Арбитражного суда Челябинской области о передаче в собственность государства крупнейшего в России производителя вина «Кубань-Вино» и других ее агро- и винодельческих активов. В начале мая группа подала в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу, в которой настаивает, что решение суда первой инстанции было вынесено незаконно, и просит о его отмене. Рассмотрение жалобы состоится 31 мая.

РБК ознакомился с текстом жалобы, подлинность документа подтвердил источник, близкий к ответчикам. В ГК «Ариант» от комментариев отказались.

О том, как собственники «Арианта» пытаются вернуть себе бизнес — в материале РБК.

Какие аргумент приводит «Ариант»

Текст апелляционной жалобы «Арианта» начинается цитатой Владимира Путина о том, что изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда действия или бездействие его собственников наносят «прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам». Соответствующее заявление президент сделал 25 апреля этого года на пленарном съезде РСПП.

Почему «Кубань-Вино» перешло государству ГК «Ариант» в середине 1990-х основали предприниматели Юрий Антипов и Александр Аристов. В 1996 году компания построила в Челябинске Завод шампанских вин, который сначала выпускал минеральную и сладкую газированную воду, а потом перешел на производство алкоголя. Одновременно с этим предприниматели развивали промышленное направление, став акционерами Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) — крупнейшего в России завода ферросплавов с широким применением в оборонной промышленности. Активы принадлежали Аристову и Антипову на паритетной основе. Но в 2020 году партнеры разделили бизнес: Антипов забрал себе всю металлургическую часть группы, Аристов — сельскохозяйственную, то есть ГК «Ариант», включавшую в том числе крупнейшего в стране производителя вина «Кубань-Вино». В феврале этого года Генпрокуратура потребовала в суде Свердловской области вернуть в собственность государства акции ЧЭМК, заводы которого, по мнению ведомства, были незаконно приватизированы в 1990-е годы. Ответчиками выступили АО «Компания Эталон» и его акционеры — основатель Антипов и его супруга Людмила. По данным прокуратуры, после получения 100% акций Антипов оформил активы на «Компанию Эталон», а затем акции завода попали под контроль резидентов недружественных государств. В итоге суд удовлетворил эти требования, после чего Генпрокуратура уже в арбитражном суде Челябинской области потребовала с Антипова 25,83 млрд руб. «незаконного обогащения». Впоследствии в качестве ответчика к делу был привлечен и Аристов, а сумма увеличилась до 105 млрд руб. В счет взыскания «необоснованного обогащения» ведомство потребовало изъять в пользу государства предприятия ГК «Ариант», в том числе «Кубань-Вино». 5 апреля арбитраж Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд руб. с Антипова и его семьи, а также постановил изъять активы ГК «Ариант». Уже на пятый день после решения суда винодельческие активы «Арианта», как следовало из данных ЕГРЮЛ, перешли государству. В собственность перешли крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», крупнейшее виноградарское предприятие агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант». Смена собственника всех компаний была зарегистрирована 10 апреля. А 22 мая перечисленные активы группы «Ариант» перешли под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс». В группе «Ариант» уточняли, что на деятельности предприятий это не скажется.

Собственники «Арианта» никогда не наносили ущерба безопасности страны и национальным интересам и активы за рубеж не выводили, подчеркивает компания в своей жалобе. При этом из содержания требований Генпрокуратуры следует, что все дивиденды от деятельности ферросплавных производств были вложены в российские предприятия, занимающиеся сельским хозяйством и производством продуктов питания, напитков, для нужд страны и обеспечения продовольственной безопасности, указано в документе.

Аргументы защиты указывают на то, что Аристов, а также фигурирующие в деле члены его семьи — дочь Елена, супруга Людмила и зять Александр Кретов, давно не имеют отношения к промышленному бизнесу Антипова, поэтому взыскание их имущества, созданного самостоятельно на собственные средства, незаконно. Кроме того, авторы жалобы указывают на то, что суд Челябинской области вообще был не в праве рассматривать это дело. А само изъятие бизнеса у ГК «Ариант» по этом спору противоречит правовым и политическим установкам, озвученным президентом. Решение арбитража Челябинской области компания просит отменить, приводя для этого ряд обоснований.

Нарушения судебной процедуры

В первую очередь «Ариант» обращает внимание на то, что дело рассматривается неправомочным судом. По мнению авторов жалобы, разбирательство содержит в себе несколько связанных между собой требований, часть из которых подлежит рассмотрению в арбитражном суде, а часть — в суде общей юрисдикции. В случае, если требования невозможно разделить, дело должно рассматриваться в суде общей юрисдикции, говорится в документе со ссылкой на соответствующие законодательные нормы.

В качестве примера сложившейся судебной практики «Ариант» приводит дело ОАО «Кучуксульфат». С акционеров этого предприятия в 2022 году также взыскивалось необоснованное обогащение в виде дивидендов, полученных в рамках незаконной приватизации. Генпрокуратура направила исковое заявление в суд общей юрисдикции, который и рассмотрел дело в полном объеме, отмечают авторы жалобы. Сами акционеры требовали передать дело в арбитражный суд, но все три инстанции им отказали.

Жалуется «Ариант» и на судью, которой «не доверяли все участники процесса, кроме прокуратуры». Все дела о деприватизации предприятий и взыскании необоснованного обогащения с бывших владельцев бизнеса проходят «по одному и тому же сценарию», указали в компании. Со стороны Генпрокуратуры в деле участвует тот же представитель, что и в других подобных спорах — Александр Маруценко. Судья, в свою очередь, нарушила сроки уведомлений участвующих в деле лиц, а само дело было рассмотрено в кратчайшие сроки. При этом в удовлетворении всех ходатайств ответчиков было отказано, в то время как все ходатайства прокуратуры были удовлетворены, а сторонам не дали времени ознакомиться с материалами дела. Среди других нарушений в жалобе отмечается, что ответчики не были надлежащим образом извещены о дате и месте судебного заседания.

«По надуманным основаниям, не имеющим под собой какой-либо реальной почвы», судья обратила решение суда к немедленному исполнению. Такая мера была связана с тем, что ответчики якобы прорабатывают мероприятия по выводу имущества, оказывают давление на работников, высказывают угрозы увольнения и невыплаты заработной платы. Но в «Арианте» настаивают, что это не соответствует действительности, и решение о немедленном исполнении судебного акта незаконно, говорится в жалобе.

В компании также сомневаются в том, что судья сама писала оспариваемое решение. На это, по мнению заявителей, указывает содержащаяся в тексте решения информация о платежных документах, которых либо «в реальности нет», либо они «имеют совершенно иные характеристики». Кроме того, судом, по мнению «Арианта», не были применены нормы права о пропуске истцом срока исковой давности.

Необоснованное привлечение к делу «Арианта»

Изначально требования Генпрокуратуры заключались во взыскании с Антиповых и АО «Компания Эталон» почти 26 млрд руб. незаконного обогащения. Речь шла о соглашении, заключенном между АО «УСМК» и Антиповым. В рамках него предприниматель был освобожден от выплаты долга, эквивалентного сумме требований, перед предприятием.

Однако 28 марта Генпрокуратура уточнила исковые требования, попросив привлечь к делу Александра и Людмилу Аристовых, а также Александра и Елену Кретовых. Истец потребовал взыскать со всех ответчиков солидарно 105 млрд руб., изъяв в пользу государства винодельческие активы ГК «Ариант».

Но Аристовы и Кретовы не были сторонами оспариваемой сделки, то есть соглашения, и не имели никакого отношения ни к «Арианту», ни к изъятым в госсобственность промышленным предприятиям, говорится в жалобе. В своем решении суд первой инстанции указывает на то, что доли ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ-Ариант» приобретались ООО «УСМК» на средства, полагавшиеся государству в виде дивидендов от деятельности АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов». Однако этот довод, по мнению «Арианта», «умозрителен».

Компании создавались и развивались не за счет полученных дивидендов, а за счет личного имущества физических лиц-ответчиков, а также кредитов в банках, подчеркивается в документе. Доказательств, что изъятые активы «Арианта» были созданы и финансировались за счет дивидендов от ферросплавных заводов, в материалах дела не имеется, отмечается там.

Авторы жалобы указывают и на положения законодательства, по которым юридическое лицо отвечает имуществом только по своим обязательствам. Единственный владелец 100% изъятых в доход государства активов (ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ-Ариант») — ГК «Ариант». Суд возлагает ответственность на Антиповых, Аристовых и Кретовых за их деятельность, связанную с приватизацией и использованием ЧЭМК, «Кузнецких ферросплавов» и «Серовского завода ферросплавов». Но в дальнейшем ответственность переходит на ГК «Ариант», которая, в свою очередь, никогда не была участником этих юрлиц, говорится в документе.

Решение суда об изъятии активов «Арианта» группа считает необоснованным и потому, что у ответчиков отсутствуют неисполненные обязательства. Более того, по закону взыскание имущества должника производится только в том случае, если у него нет или недостаточно денежных средств. Должник вправе сам указать имущество, на которое взыскание обращается в первую очередь. Недвижимое имущество реализовывается на открытых торгах в форме аукциона и только в том случае, если должник не выплатил нужную сумму в течение трех месяцев.

Занижение стоимости имущества

В своем решении суд засчитал стоимость долей винодельческих активов «Арианта», по оценке налоговой, в счет общего долга в 105 млрд руб., а оставшуюся сумму предложил взыскать за счет денежных средств и иного имущества ответчиков. По мнению авторов жалобы, суд обратил взыскание на доли «Кубань-Вина», агрофирм «Ариант» и «Южная», а также «ЦПИ-Ариант» и «Катав-Ивановский литейный завод» по заниженной, не соответствующей рыночной стоимости.

Так, например, суд оценил стоимость долей ООО «Кубань-Вино» в 3,1 млрд руб., тогда как рыночная стоимость компании еще в 2015 году, до увеличения уставного капитала, согласно ее отчетности, составляла более 6 млрд руб. Сейчас с учетом инфляции и увеличения уставного капитала стоимость компании значительно больше, указывает «Ариант».

В назначении оценочной экспертизы суд отказал и лишил ответчиков возможности предоставить доказательства реальной стоимости компаний.

Кроме того, «Ариант» не согласен и с общей суммой требований. Суд взыскал с ответчиков 105 млрд руб. солидарно — это равно сумме дивидендов, полученных ими от УСМК с 2015 по 2023 год. При этом документально подтвердить Генпрокуратура смогла только 87,8 млрд руб. Не считают в «Арианте» законным и сам принцип солидарности, поскольку Аристовы не входят в состав акционеров УСМК с августа 2020 года, а Кретовы — с декабря 2020 года. Следовательно, им неправомерно причислили 52,1 млрд руб. необоснованного обогащения, следует из жалобы. Кроме того, общие требования на сумму 52,8 млрд руб. за период с 2015 по 2023 год не могут быть удовлетворены в связи с истечением сроков исковой давности.

Что говорят юристы

Представители ответчика усматривают огромное количество процессуальных нарушений, начиная от подсудности спора челябинскому арбитражу, заканчивая вопросами доверия к судье, что вполне логично в такой ситуации, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Но в подобных ситуациях, по его мнению, ключевой вопрос, как правило, всего один — сроки исковой давности.

По общему правилу, сроки исковой давности по сделкам, в том числе, связанным с приватизацией имущества в государственной или муниципальной собственности, составляют три года, рассказывает Федюкин. Логично было бы предположить, что это делает невозможным оспаривание результатов приватизации, пик которой пришелся на 1990-е годы, даже если допустить, что в ее ходе была допущена масса нарушений. Но это не так, констатирует юрист.

Дело в том, что сроки исковой давности могут исчисляться с момента, когда о таких нарушениях стало известно, поясняет Федюкин. Если по каким-то причинам уполномоченный орган, например прокуратуру, заинтересовали аспекты проведенной почти 30 лет назад приватизации предприятия, то сроки исковой давности будут исчисляться не с момента, когда могли быть допущены нарушения, а с момента, когда признаки этих нарушений были обнаружены.

Эта норма права вполне широко применяется безотносительно приватизации и ее итогов, продолжает Федюкин. При этом общая судебная практика споров по оспариванию приватизации не сформировалась, так как такие примеры немногочисленны, и каждый случай уникален, указывает эксперт.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин напоминает, что прецедентов отмены изъятия активов в госсобственность нет. После передачи долей государству об участии в управлении этими предприятиями со стороны ответчиков речи не идет, заключает Федюкин.

Партнер юридической фирм Birch Legal Александр Боломатов наиболее важным считает аргумент «Арианта» о нарушении правил подсудности. Как правило, подобные разбирательства действительно рассматривают суды общей юрисдикции, говорит юрист. Если «Арианту» удастся оспорить этот момент, дело будет передано на рассмотрение в соответствующий суд, что само по себе не редкое явление, отмечает Боломатов.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.